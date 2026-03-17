Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ các trường nội trú vùng biên

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục, vật liệu và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp. Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các trường nội trú vùng biên

Ngày 17/3, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận để xem xét nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới và việc rà soát các dự án đầu tư tồn đọng trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại phiên họp, năm 2025 Nghệ An đã khởi công 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, gồm Nhôn Mai, Na Ngoi, Keng Đu, Môn Sơn, Bắc Lý, Tam Thái, Quế Phong, Tri Lễ, Hạnh Lâm và Anh Sơn. Các công trình có quy mô từ 27 - 30 lớp, tổng mức đầu tư mỗi trường khoảng 308 - 380 tỷ đồng.

Đây được xem là những dự án có ý nghĩa đặc biệt đối với khu vực miền núi, biên giới phía Tây của tỉnh, góp phần tạo điều kiện học tập ổn định cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực cho vùng khó khăn.

Đến nay, 6/10 dự án đã hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; công tác san nền tại nhiều công trình đạt trên 70%, một số điểm đã triển khai đào móng và thi công đồng loạt các hạng mục. Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công xuyên Tết để bảo đảm tiến độ hoàn thành trong năm 2026.

Song song với đó, năm 2026 Nghệ An tiếp tục triển khai xây dựng thêm 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Tỉnh đã rà soát quy mô học sinh, lớp học, nhu cầu nội trú và địa điểm xây dựng để xác định phương án đầu tư, đồng thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh mục và nhu cầu vốn.

Dự kiến ngày 19/3/2026, tỉnh sẽ tổ chức lễ khởi công các công trình đợt 2 tại xã Thông Thụ, kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương và các địa phương liên quan.

Tuy nhiên, quá trình triển khai hiện vẫn gặp nhiều khó khăn như thiếu vật liệu xây dựng, khan hiếm nhân công, một số hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời và ảnh hưởng của thời tiết bất thường.

Siết tiến độ dự án, đẩy mạnh rà soát các dự án tồn đọng

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là chủ trương lớn của Trung ương, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời củng cố quốc phòng – an ninh khu vực biên giới.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cho thấy tiến độ nhiều dự án vẫn chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu do việc phối hợp giữa các đơn vị còn thiếu chặt chẽ, quá trình chuyển giao nhiệm vụ chưa rõ trách nhiệm, một số thủ tục đầu tư, vật liệu và nhân lực chưa được xử lý kịp thời.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cấp, ngành nhìn nhận thẳng thắn những tồn tại, rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời khẳng định mục tiêu hoàn thành các dự án trước tháng 9/2026 là yêu cầu mang tính “mệnh lệnh”, không được chậm trễ.

Tỉnh ủy giao UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phê duyệt các dự án còn lại, đồng thời giải quyết kịp thời những vướng mắc về vật liệu, hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực. Trong trường hợp cần thiết, tỉnh sẽ huy động lực lượng quân sự, công an và các tổ chức đoàn thể tham gia hỗ trợ thi công.

Cùng với nội dung trên, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cũng nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch rà soát các dự án đầu tư tồn đọng, vướng mắc và việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 46 dự án có khó khăn, vướng mắc hoặc vi phạm cần rà soát, trong đó đã có 16 dự án được báo cáo kết quả và đề xuất phương án xử lý; 15 dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương giải quyết.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh việc rà soát các dự án tồn đọng là nhiệm vụ bắt buộc nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực và phòng ngừa nguy cơ thất thoát, lãng phí ngân sách.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm Trưởng ban để trực tiếp chỉ đạo việc xử lý các dự án vướng mắc. Ban Chỉ đạo sẽ họp định kỳ hàng tuần để nghe báo cáo, cho ý kiến đối với từng dự án cụ thể, qua đó thúc đẩy tiến độ giải quyết dứt điểm các tồn tại kéo dài.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn