Bắt nghi phạm tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Trưa 23-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An - cho biết thông tin trên.

Thông tin ban đầu, theo lời kể của một số nhân chứng cung cấp cho lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An sáng cùng ngày, một số người nhà bệnh nhân ở khoa sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thấy một người đàn ông vào phòng.

Tiếp đó, người này đến các giường bệnh đòi lấy các bé và định ném ra cửa sổ.

Phát hiện sự việc, một số người nhà bệnh nhân tới can ngăn thì bị người đàn ông dùng hung khí (chưa rõ loại hung khí - PV) tấn công.

Sau đó, một số nhân viên y tế cũng bị người này hành hung.

"Có ít nhất hai người bị thương, trong đó có một người nhà bệnh nhân bị đâm ở vùng cổ, một nữ nhân viên y tế bị đâm vùng phổi hiện đã qua cơn nguy kịch", bà Chung nói.

Bảo vệ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cùng lực lượng công an đã khống chế, bắt nghi phạm.

Nghi phạm này có vợ vừa sinh đôi hai bé đang ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Cơ quan công an chưa công bố danh tính nghi phạm.

Theo Công an phường Trường Vinh, bước đầu xác định nghi phạm là B.V.V. - 29 tuổi, quê quán tỉnh Bắc Ninh, hiện trú tại xã Quế Phong, Nghệ An.

Trưa 23-10, ông Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chủ trì cuộc họp nhanh, cung cấp thông tin ban đầu về vụ việc.

Hiện các y, bác sĩ của bệnh viện đã kịp thời cấp cứu cho các nạn nhân bị thương. Tình hình trật tự tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã được ổn định, công tác khám, chữa bệnh đang diễn ra bình thường.

