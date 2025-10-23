Vụ t.ấn c.ông nhiều người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo công tác cấp cứu các nạn nhân trong vụ người đàn ông dùng dao tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - Ảnh: TRINH HOÀNG

Chiều 23-10, ông Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - cho biết tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ nghi phạm dùng dao tấn công tại bệnh viện này đã qua cơn nguy kịch.

Báo cáo ban đầu cho biết, trước đó B.V.V. - 29 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh, ngụ xã Quế Phong, Nghệ An đưa vợ tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sinh con và hạ sinh được hai bé sinh đôi, thiếu tháng.

Vợ và hai con của V. được chăm sóc và điều trị tại phòng 305, Khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Trong thời gian vợ và con nằm viện, V. cùng người thân thường túc trực, chăm sóc. Thường ngày, V. không có biểu hiện bất thường.

Ngày 22-10, một trong hai bé con của V. xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng, được chuyển sang Khoa Hồi sức sơ sinh để điều trị.

Khoảng 10h sáng 23-10, V. vào phòng 305 Khoa Sơ sinh, đột ngột dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đang thực hiện chăm sóc trẻ tại phòng.

Tiếp đó, V. giằng lấy một trẻ sơ sinh cùng phòng đưa ra cửa sổ với ý định ném xuống.

Chị Trần Thị Hồng - một điều dưỡng khác của Khoa - đã kịp thời vào giành lại đứa bé.

Lúc này, chị Hồng liền bị V. tiếp tục dùng dao tấn công.

Không những tấn công nhân viên y tế và hai người nhà bệnh nhân ở trong phòng, V. còn dùng dao tấn công cả vợ mình nhưng may mắn chị này tránh được.

Nhằm ngăn cản V., bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và người nhà, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang cũng đã vào can ngăn. V. tiếp tục tấn công chị Trang.

Khi chị Trang cố gắng thoát thân, chạy về phòng điều dưỡng - Khoa Sơ sinh, V. tiếp tục đuổi theo.

Tại phòng điều dưỡng, người này dùng dao tấn công vào nhân viên y tế Nguyễn Thị Thu Hoài.

Để bảo vệ mình, chị Trang đã dùng một chăn mỏng để che chắn và xin V. dừng tay. Nhưng V. không dừng lại mà tiếp tục dùng dao tấn công.

Đến 10h5, lực lượng bảo vệ có mặt, vận động V. dừng tay, tạo điều kiện cho chị Trang thoát thân, đồng thời khoá chặt phòng điều dưỡng chờ lực lượng công an đến khống chế, bắt giữ.

Vụ việc tấn công, truy sát bằng dao này đã khiến 4 nhân viên y tế cùng 2 người nhà và trẻ sơ sinh bị thương.

Trong đó, điều dưỡng Trang bị thương nặng nhất với 4 vết dao đâm sâu vào vùng cổ, vùng ngực. Ba điều dưỡng khác bị thương ở vùng bụng, mắt. Hai người nhà bệnh nhân bị thương nhẹ, một trẻ sơ sinh bị xây xát vùng đầu.

Khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã sơ cứu, đưa nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân sang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chỉ đạo công tác cứu chữa các nạn nhân; ổn định tình hình ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nhằm đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Các nhân viên y tế đã được phẫu thuật cấp cứu thành công, qua cơn nguy kịch.

Công an tỉnh Nghệ An đang lấy lời khai nghi phạm, điều tra vụ việc.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ