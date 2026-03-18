Bênh chị gái, em dùng dao đâm anh rể

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Ninh (SN 1986, trú xã Văn Kiều, Nghệ An) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh rể của bị cáo.

Hồ sơ vụ án thể hiện, chiều 4/10/2025, Nguyễn Văn Ninh đi uống rượu cùng đồng nghiệp trong công ty. Sau khi về nhà, trong lúc nằm nghỉ, Ninh nhớ lại việc anh rể là Lê Văn L. (SN 1977) thường xuyên uống rượu, chửi bới, xúc phạm, đánh vợ là chị gái mình nên nảy sinh ý định tìm anh rể để đánh.

Bị cáo Nguyễn Văn Ninh lĩnh án 8 năm 6 tháng tù.

Sau đó, Ninh gọi điện cho chị gái hỏi: “Anh rể ở nhà không, để lên em đập?”. Nghe vậy, chị gái liền cầu xin em trai đừng làm việc dại dột, nhưng Ninh tắt máy.

Tiếp đó, Ninh đi xe máy về nhà, gặp mẹ. Biết chuyện, người mẹ liên tục can ngăn, xin con trai “đừng làm dại dột, khổ cả nhà”, nhưng Ninh không nghe. Ninh xuống bếp lấy một con dao, giấu vào túi quần rồi đi xe máy đến nhà anh rể.

Đến nơi, Ninh nói lớn: “L. mô rồi, tao giết”. Thấy em trai cầm dao đến, chị gái vội chạy ra can ngăn, không cho vào nhà. Tuy nhiên, Ninh vẫn xông vào, đâm hai nhát vào người anh rể.

Trong đó, một nhát trúng vùng ngực và một nhát trúng hông bên phải đều là các vị trí trọng yếu trên cơ thể, gây thương tích cho anh Lê Văn L. với tỷ lệ tổn thương cơ thể 35%.

Cơ quan điều tra xác định, các vết thương này đều nguy hiểm đến tính mạng, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Do đó, Nguyễn Văn Ninh bị bắt và truy tố về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, bị cáo khai do sau khi uống rượu, nghĩ đến việc chị gái bị chồng đánh nên không kiềm chế được hành vi. Sau khi gây án, bị cáo đã đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời tác động gia đình bồi thường cho bị hại 80 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Tại phiên tòa, người anh rể và chị gái đều xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Người thân rơi nước mắt, tiếc nuối trước sai lầm của bị cáo.

HĐXX nhận định, bị cáo nhận thức rõ hành vi dùng dao là hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể có thể dẫn đến cái chết cho bị hại nhưng vẫn cố ý thực hiện, nên cần xử lý nghiêm.

Do đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Ninh 8 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Tác giả: Xuân Thao

