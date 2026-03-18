Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Mỹ từ chức vì chiến sự Iran

Hãng tin AP hôm 17-3 đưa tin Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ (NCTC) Joe Kent đã chính thức từ chức, trong bối cảnh gia tăng tranh cãi về tính chính danh của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Ông Joe Kent là cựu binh lực lượng đặc nhiệm Green Beret (Mũ nồi xanh) của Lục quân Mỹ với 11 lần được triển khai, từng làm việc tại Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Ông được Thượng viện phê chuẩn giữ chức Giám đốc NCTC vào tháng 7-2025, sau hai lần tranh cử nghị viện không thành công tại bang Washington.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, ông Joe Kent cho biết không thể tiếp tục ủng hộ cuộc chiến hiện nay của Mỹ với Iran.

"Iran không gây ra mối đe dọa tức thì nào đối với quốc gia chúng ta. Rõ ràng chúng ta bắt đầu cuộc chiến này do áp lực từ Israel và các nhóm vận động hành lang quyền lực của họ tại Mỹ" - ông Kent nhấn mạnh.

Cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ Joe Kent. Ảnh: AP.

Theo AP, quyết định từ chức của ông Joe Kent phản ánh sự chia rẽ ngày càng rõ trong nội bộ chính quyền và cả trong nhóm cử tri ủng hộ Tổng thống Donald Trump, đặc biệt liên quan đến cơ sở sử dụng vũ lực tại Trung Đông.

Dù từng phản đối việc bổ nhiệm ông Kent, Thượng nghị sĩ Mark Warner, thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Thượng viện, lần này bày tỏ sự đồng tình với tuyên bố của ông Joe Kent. "Không có bằng chứng đáng tin cậy nào về một mối đe dọa tức thì từ Iran để đẩy nước Mỹ vào một cuộc chiến tự chọn khác tại Trung Đông" - ông Warner nói.

Một số nghị sĩ Cộng hòa bảo vệ năng lực chuyên môn của ông Kent. Thượng nghị sĩ Tom Cotton cho rằng ông Kent "đã dành cả sự nghiệp để chống khủng bố và bảo vệ an ninh nước Mỹ".

Về vụ từ chức, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard, cấp trên của ông Kent, cho biết tổng thống là người quyết định về việc Iran có phải mối nguy cơ hay không.

Nhà Trắng bác bỏ các lý do từ chức của ông Joe Kent, cho rằng tuyên bố của ông “chứa nhiều thông tin sai lệch” và phản đối nhận định Iran không gây ra mối đe dọa tức thì.

Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội X, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump có “bằng chứng mạnh mẽ và thuyết phục” cho thấy Iran có ý định tấn công Mỹ. “Quyết định triển khai lực lượng quân sự không bao giờ được đưa ra một cách tùy tiện” - bà nói.

Bà Leavitt cũng bác bỏ cáo buộc Mỹ hành động dưới sức ép từ Israel, gọi đây là nhận định “xúc phạm và nực cười”.

Tuy nhiên, theo AP, trong các cuộc họp kín với quốc hội vài ngày sau khi chiến sự bắt đầu, quan chức chính quyền ông Donald Trump lại cho biết tình báo Mỹ không cho thấy Iran đang chuẩn bị tấn công phủ đầu vào Mỹ.

Động thái biến động nhân sự diễn ra trong bối cảnh an ninh nội địa Mỹ gia tăng lo ngại sau các vụ tấn công tại Michigan và Virginia trong tuần qua.

Đồng thời, dư luận tiếp tục chỉ trích sau khi xuất hiện thông tin tình báo lỗi có thể đã dẫn đến vụ phóng tên lửa trúng một trường tiểu học tại Iran hồi tháng 2-2026, khiến hơn 165 người thiệt mạng.

Dự kiến trong tuần này, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard cùng Giám đốc CIA John Ratcliffe và Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel sẽ điều trần trước quốc hội. Nội dung điều trần nhiều khả năng tập trung vào các sai sót tình báo và mục tiêu thực sự của chiến dịch quân sự tại Iran.

Phản ứng của tổng thống Mỹ Khi được hỏi về việc rời nhiệm sở của ông Joe Kent, Tổng thống Donald Trump nói đây là “một điều tốt” vì ông không đồng ý với đánh giá của ông Kent rằng Iran không gây ra mối đe dọa tức thì nào đối với Mỹ trước khi chiến sự bắt đầu. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết luôn nghĩ ông Joe Kent là một "người tốt" nhưng "rất yếu về vấn đề an ninh”. Còn về những quan chức không đồng ý rằng tấn công Iran là vấn đề quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ, ông Donald Trump nói: "Chúng ta không cần những người đó”.

Tác giả: Thu Hương

Nguồn tin: Báo Người Lao Đông