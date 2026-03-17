Nghệ An: Sẽ xử lý nghiêm hành vi che lấp biển số khi tham gia giao thông

Không khó để bắt gặp hình ảnh các shipper tham gia giao thông nhưng biển số bị che lấp bởi túi hàng. (Ảnh chụp vào lúc 16h32 ngày 5/1/2026 trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Trường Vinh, Nghệ An)
Thời gian gần đây, dư luận đặc biệt chú ý đến các trường hợp người điều khiển phương tiện bị xử phạt nặng vì hành vi che lấp biển số xe cả ô tô và xe máy. Trên thực tế giao thông hằng ngày, việc shipper, người vận chuyển hàng hóa bằng xe máy dùng túi hàng, thùng chở hoặc vật dụng che khuất biển số đã và đang diễn ra khá phổ biến, nhất là tại khu vực đô thị, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và cả đường liên thôn, liên xã. Ảnh: ĐB.
Tại Nghệ An, trên hầu khắp các tuyến đường từ đô thị đến nông thôn, miền núi, không khó để bắt gặp hình ảnh xe máy giao hàng lưu thông với túi, thùng hàng che khuất biển số. Ảnh: ĐB
Tình trạng này diễn ra thường xuyên, len lỏi từ quốc lộ, tỉnh lộ đến đường liên thôn, khối xóm. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng, trong đó có việc va quệt với các phương tiện khác nhưng rất khó để xử lý. Ảnh: ĐB.
Trên nhiều tuyến đường như Lê Hồng Phong, Trần Phú, Lênin (TP Vinh cũ), hay các trục liên xã, liên huyện, tình trạng này diễn ra khá phổ biến. Những túi hàng cồng kềnh được treo phía sau xe vô tình hoặc cố ý che kín biển kiểm soát, gây khó khăn cho việc nhận diện phương tiện. Ảnh chụp trên đường Lê Viết Thuật, phường Vinh Lộc.
Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển phương tiện có biển số bị che lấp, bị che khuất, làm thay đổi hình dạng, kích thước, ký tự của biển số là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Quy định này áp dụng với cả ô tô và xe máy, không phân biệt mục đích sử dụng phương tiện là cá nhân hay phục vụ hoạt động kinh doanh, giao hàng. Ảnh: ĐB.
Thậm chí, lợi dụng việc phía sau đã có túi hàng che khuất biển số, không ít shipper còn cố tình vượt đèn đỏ khi lưu thông. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng luật giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, gây bức xúc và lo ngại trong dư luận. Ảnh: ĐB.
Thống kê của Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An trong năm 2025, lực lượng chức năng đã xử phạt 270 trường hợp vi phạm liên quan đến biển số. Các lỗi chủ yếu gồm không gắn biển số, biển số bị che lấp, mờ chữ hoặc gắn biển số không đúng quy định. Ảnh: ĐB.
Trao đổi với Báo Đại đoàn kết, Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, thời gian tới, bên cạnh các chuyên đề lớn, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nghiêm nhằm siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, trong đó chú trọng các hành vi che lấp biển số, đặc biệt ở lực lượng shipper. Ảnh: ĐB.
Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 14 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện có biển số bị che lấp, bị che khuất, làm thay đổi hình dạng, kích thước, ký tự của biển số là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đối với xe máy sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng. Ảnh: ĐB.
Tác giả: Điền Bắc
Nguồn tin: daidoanket.vn