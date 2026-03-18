Đội tuyển Nam Mỹ bổ nhiệm HLV người Việt Nam

Ông Nguyễn Hoàng Lân trở thành HLV Việt Nam đầu tiên làm việc tại khu vực châu Mỹ.

"Liên đoàn Bóng đá Guyana vui mừng thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Lân làm trợ lý huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia, đánh dấu một sự bổ sung quan trọng cho ban huấn luyện trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới", GFF xác nhận.

Xuất thân là nhà báo thể thao, ông Nguyễn Hoàng Lân rẽ hướng sang công tác huấn luyện khi gia nhập Thể Công Viettel với vai trò trợ lý ngôn ngữ. Hơn một thập kỷ gắn bó, ông góp mặt trong hành trình phát triển toàn diện của đội bóng áo lính, từ cấp độ trẻ đến đội một. Dấu ấn đáng kể nhất là chức vô địch V.League 1 mùa 2020, bên cạnh nhiều danh hiệu trẻ ở các giải U21 và U17.

Ở đấu trường quốc tế, vị HLV người Việt từng tham gia các giải lớn như AFC Champions League 2021 và AFC Cup 2022. Những trải nghiệm này giúp ông tích lũy kinh nghiệm trong môi trường bóng đá đỉnh cao, nơi yêu cầu chiến thuật và khả năng thích ứng luôn được đặt lên hàng đầu.

Ông Nguyễn Hoàng Lân được cho là sở hữu tư duy chiến thuật mạch lạc, nổi bật ở khả năng phân tích trận đấu, tổ chức hệ thống phòng ngự và chuyển đổi trạng thái. Ông cũng có thế mạnh trong công tác đào tạo trẻ. Đây là yếu tố phù hợp với định hướng phát triển dài hạn mà GFF đang theo đuổi.

Thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Guyana.

Bên cạnh vai trò trợ lý đội tuyển quốc gia, ông Lân còn được giao dẫn dắt đội U20 Guyana tham dự vòng loại U20 khu vực CONCACAF. Với lợi thế sử dụng tiếng Anh thành thạo và kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa văn hóa, ông được kỳ vọng sẽ nhanh chóng hòa nhập và đóng góp tích cực vào quá trình nâng cao chất lượng chuyên môn của đội tuyển này.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Hoàng Lân cũng có mối quan hệ thân thiết với HLV trưởng Thomas Dooley, từng cùng làm việc tại Thể Công Viettel. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp ông thuận lợi trong việc bắt nhịp với môi trường mới.

Dù thuộc khu vực Nam Mỹ về mặt địa lý, Guyana lại thi đấu dưới sự quản lý của CONCACAF, và hiện đứng thứ 151 trên bảng xếp hạng FIFA.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn