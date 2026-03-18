Iran tuyên bố đêm nay sẽ biến 'bầu trời của kẻ thù thành cảnh tượng ngoạn mục hơn nữa'

Vệt khói tên lửa giữa đợt tấn công tên lửa mới của Iran phía trên bầu trời thành phố ven biển Netanya của Israel ngày 18-3 - Ảnh: AFP

"Đêm nay, bầu trời của kẻ thù sẽ trở thành một cảnh tượng ngoạn mục hơn nữa dành cho các bạn" - chuẩn tướng Majid Mousavi, tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ thuộc IRGC, viết trong thông điệp gửi toàn quốc đầu ngày 18-3 theo giờ địa phương, theo Đài Press TV của Iran.

Theo ông Mousavi, việc leo thang các đòn trả đũa nhằm đáp lại yêu cầu của đất nước: IRGC phải giáng đòn mạnh mẽ hơn vào kẻ thù, để đáp trả những hành động tàn bạo của đối phương với Iran.

Kết thúc thông điệp, ông Mousavi khẳng định các kẻ thù của Iran không thể áp đặt thất bại lên nước này.

Theo Đài Press TV, những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh hàng triệu người xuống đường biểu tình trên toàn quốc, ủng hộ chính quyền Iran, trong lúc Mỹ và Israel tiếp tục tấn công nước này.

Các cuộc tấn công từ ngày 28-2 đã dẫn đến cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng nhiều chỉ huy quân sự cấp cao, quan chức và dân thường Iran.

Đáp trả, các lực lượng vũ trang Iran đã tiến hành ít nhất 60 đợt phản công, nhắm vào các mục tiêu chiến lược và nhạy cảm liên quan đến Mỹ và Israel trên khắp khu vực Trung Đông - trong đó có các căn cứ của Mỹ tại Qatar, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait...

Chiến dịch trả đũa mang tên Lời hứa Đích thực 4 đã sử dụng hàng trăm tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vượt âm, tên lửa hành trình và máy bay không người lái tấn công.

Trong diễn biến liên quan, Iran thừa nhận đã phóng tên lửa mang đầu đạn chùm nhằm vào Israel vào rạng sáng 18-3, là lần sử dụng mới nhất đối với loại vũ khí được thiết kế để gây thiệt hại tối đa và vượt qua nhiều lớp phòng không của Israel, theo Hãng tin AP.

Theo tuyên bố của IRGC, lực lượng này đã phóng tên lửa Khorramshahr-4 và Qadr nhằm vào khu vực gần Tel Aviv, nhằm trả đũa việc Israel sát hại quan chức an ninh cấp cao Ali Larijani của Iran.

Cuộc tấn công khiến 2 người thiệt mạng ở miền trung Israel, nâng tổng số người chết do các vụ tấn công tên lửa nhằm vào Israel kể từ ngày 28-2 lên 14 người.

Tác giả: Thanh Bình