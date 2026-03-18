Shark Bình 'bắt tay' Mr Pips rửa tiền qua ví Ngân lượng giả

Hành vi của Shark Bình được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội nêu trong kết luận điều tra vụ án liên quan Phó Đức Nam - tức Mr Pips. Shark Bình bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền, còn Nam bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Ông Bình năm nay 45 tuổi, được nhiều người biết đến qua biệt danh Shark Bình khi tham gia chương trình "Thương vụ bạc tỷ" (Shark Tank Vietnam). Ông được ví là "cá mập" công nghệ và từng rót vốn vào hàng chục startup hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.

Ngoài vụ án này, ông đang bị tạm giam để điều tra ba tội trong một vụ án khác là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Theo lý lịch bị can, ông Bình có 4 con và vợ là diễn viên Đỗ Thị Phương Oanh. Hiện ông bị tạm giam tại phân trại Đống Đa trại giam số 1, Công an Hà Nội.

Shark Bình trước khi bị bắt. Ảnh: FBNV

Theo kết luận, để nhận tiền của các nhà đầu tư, Nam thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán. Trong đó có Công ty cổ phần Ngân lượng do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT.

Tại Ngân lượng, Shark Bình chỉ đạo chung các hoạt động của công ty và đưa ra các quy định về mức phí với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trung gian. Khi có khách hàng thì bộ phận kinh doanh sẽ trực tiếp báo cáo để xin ý kiến ông Bình về giá triết khấu.

Sau khi ông Bình đồng ý, nhóm kinh doanh sẽ thông báo cho kỹ thuật để xây dựng cấu hình, nghĩa là xây dựng hệ thống thanh toán tự động với phí triết khấu riêng. Tiếp đến, bộ phận vận hành có trách nhiệm đối soát hàng tháng để thu tiền về cho công ty.

Tháng 6/2018, bộ phận hotline của Ngân lượng nhận được yêu cầu mở ví và đề nghị thỏa thuận mức chi phí từ phía nhân viên của Mr Pips. Người này giới thiệu là đại diện của sàn forex GKFX và muốn mức phí chiết khẩu 0,5% cho giao dịch nạp. Tuy nhiên khi xin ý kiến trực tiếp tại công ty thì Shark Bình không đồng ý.

Đến năm 2019, sàn GKFX đăng ký mở ví Ngân lượng để hoạt động. Một năm sau, Mr Pips - khi đó là người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam, xuất hiện, dùng tài khoản Telegram tên "Peter". Nam giới thiệu là người đại diện mới của sàn GKFX và muốn có mức phí chiết khấu tốt.

Đề xuất được báo cáo lại nhưng Shark Bình vẫn giữ mức phí giao dịch của sàn GKFX là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút, cùng với 1.000 đồng/một lần rút. Đến đầu năm 2021, Nam trực tiếp gặp mặt nhân viên của Shark Bình xin giảm phí nạp, rút tiền cho các ví Ngân lượng của sàn chứng khoán forex. Tuy nhiên, Shark Bình vẫn không đồng ý giảm.

Quá trình hoạt động, Nam tiếp tục tạo lập thêm các sàn forex mới có tên DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets và thông báo cho công ty Ngân lượng biết. Các trao đổi của phía Nam và Ngân lượng được thực hiện qua các nhóm chat trên Telegram. Nếu khách hàng nạp tiền đầu tư mà gặp lỗi thì bộ phận kỹ thuật của công ty Ngân lượng sẽ trực tiếp kiểm tra, xử lý.

Khách hàng muốn mở tài khoản ví ngân lượng phải tự tải và truy cập vào ứng dụng trên điện thoại hoặc truy cập website Nganluong.vn. Khi mở tài khoản cần các thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi thường trú, số điện thoại, căn cước công dân, email, tài khoản ngân hàng liên kết. Sau đó khách hàng xác thực ví bằng việc cung cấp ảnh chụp căn cước công dân và có thể sử dụng.

Phó Đức Nam - tức TikToker Mr Pips lúc chưa bị bắt. Ảnh: FBNV

Shark Bình với Mr Pips lập ví Ngân lượng giả để qua mặt công an

Tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của công an xác minh về ví ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Nam. Nhận thông tin báo cáo từ cấp dưới, Shark Bình biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn muốn tiếp tục cho ví ngân lượng của sàn forex hoạt động để hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch, theo kết luận điều tra.

Từ đó, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví "giả" để cung cấp cho công an. Để có "ví giả", nhân viên liên hệ với phía Mr Pips thông báo về công văn xác minh của công an; yêu cầu sàn forex cung cấp thông tin một ví khác và các giao dịch rút tiền của khách hàng "với số tiền phù hợp", nghĩa là bằng hoặc ít hơn số tiền mà khách nạp vào ví của sàn Forrex.

Tiếp nhận chỉ đạo từ Shark Bình, nhân viên của Ngân lượng soạn công văn trả lời theo hướng, thông tin ví nhận tiền của bị hại do công an xác minh là ví do nhân viên sàn Forex cung cấp. Các giao dịch nạp vào ví là của khách hàng nêu trong công văn, giao dịch rút là do nhân viên sàn Forex cung cấp. Duyệt dự thảo xong, ông Bình chuyển cho người đại diện pháp luật ký công văn gửi lại công an.

Sau đó, mỗi khi có công văn của công an, các nhân viên của Ngân lượng lại gửi vào nhóm cho phía Mr Pips tìm cách đối phó.

Kết luận điều tra xác định, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, có 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví ngân lượng với tổng số gần 214 tỷ đồng. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng Vietcombank, Techcombank, BIDVBIDV, Eximbank, Viettinbank, VIB, MBbank, sau đó nạp vào các sàn forex của Nam.

Công an đánh giá, Shark Bình đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên thống nhất với phía Mr Pips cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin ví giả và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an. Hành vi này nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví ngân lượng thật của sàn forex.

Theo kết luận, Nam trực tiếp thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma", quảng cáo, thanh toán, mở 69 tài khoản ngân hàng. Với vai trò chủ mưu, Nam chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ lừa đảo với tổng số hơn 1.300 tỷ đồng.

Tác giả: Phạm Dự

Nguồn tin: vnexpress.net