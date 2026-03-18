Cha mẹ phân biệt đối xử giới tính của con bị phạt tới 10 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới, có hiệu lực từ ngày 1-5.

Nghị định 76 đã sửa đổi, bổ sung quy định về các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới liên quan đến văn hóa, thể dục, thể thao.

Cụ thể, phạt tiền từ 3 - 4 triệu đồng nếu xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhằm cản trở người sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật, biểu diễn hoặc tham gia hoạt động văn hóa khác, hoạt động thể dục, thể thao vì định kiến giới.

Hành vi đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở người sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật, biểu diễn hoặc tham gia hoạt động văn hóa khác, hoạt động thể dục, thể thao vì định kiến giới cũng bị phạt từ 3 - 4 triệu đồng.

Mức phạt tiền từ 4 - 7 triệu đồng áp dụng đối với một trong các hành vi sau đây: Dùng vũ lực cản trở người sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật, biểu diễn hoặc tham gia hoạt động văn hóa khác, hoạt động thể dục, thể thao vì định kiến giới; Không cho người khác sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật, biểu diễn hoặc tham gia hoạt động văn hóa khác, hoạt động thể dục, thể thao vì định kiến giới;

Bên cạnh đó, hành vi sáng tác, lưu hành, xuất bản hoặc cho phép xuất bản các tác phẩm, văn hóa phẩm có nội dung cổ vũ, tuyên truyền phân biệt đối xử về giới, định kiến giới dưới bất kỳ thể loại, hình thức nào sẽ bị phạt từ 10 - 15 triệu đồng.

Tương tự, mức phạt trên cũng áp dụng với hành vi truyền bá tư tưởng, phong tục, tập quán lạc hậu mang tính phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức. Đồng thời, phải xin lỗi công khai người bị xâm phạm.

Nghị định 76 cũng quy định mức phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính; Đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính.

Phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính; Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định.

Hành vi dùng vũ lực nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính sẽ bị phạt từ 12 - 15 triệu đồng.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động