Nghệ An: Đấu giá hệ thống nhà xưởng chế biến đông lạnh quy mô 10.000m2 với giá khởi điểm hơn 31,8 tỷ đồng

Đấu giá hệ thống nhà xưởng chế biến đông lạnh quy mô 10.000m2 tại Nghệ An. Ảnh minh họa: Intrenet

Khối tài sản đấu giá bao gồm toàn bộ hệ thống hạ tầng nhà xưởng chuyên dụng cho ngành chế biến hàng đông lạnh và các công trình phụ trợ gắn liền với đất. Theo hồ sơ pháp lý, tài sản tọa lạc trên hai thửa đất có tổng diện tích quy hoạch là 10.000m2 thuộc địa bàn xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An. Trong đó, thửa đất số 789 thuộc tờ bản đồ số 03 có diện tích 6.111,3m2 và thửa đất số 614 thuộc tờ bản đồ số 05 có diện tích 3.888,7m2.

Toàn bộ diện tích đất nêu trên đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang mã số CX268516 vào ngày 30/12/2020. Tài sản được bán theo nguyên trạng thực tế kê biên để thi hành án. Theo quy định, người trúng đấu giá sẽ thực hiện các thủ tục liên hệ với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam và đơn vị vận hành hạ tầng công nghiệp (WHA Industrial zone) để ký kết hợp đồng thuê đất và thực hiện các bước cấp phép đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mức giá khởi điểm cho toàn bộ khối tài sản được xác định là hơn 31,831 tỷ đồng, chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định. Khách hàng tham gia đấu giá được yêu cầu nộp khoản tiền đặt trước là 6,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 20% giá trị khởi điểm của tài sản. Bước giá cho phiên đấu giá được quy định tối thiểu là 200 triệu đồng cho mỗi lượt trả giá.

Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện từ ngày 13/03/2026 đến hết ngày 03/04/2026.

Phiên đấu giá dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 08/04/2026 theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại trụ sở Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 2, tỉnh Nghệ An. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành chế biến thực phẩm và thủy hải sản tiếp cận hạ tầng sản xuất đã hoàn thiện tại khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Hoàng Việt

Nguồn tin: baodauthau.vn