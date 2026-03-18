Cận cảnh 'biệt phủ' 3.000m2 của 'ông trùm' nhạc đỏ Tạ Minh Tâm

NSND Tạ Minh Tâm được nhiều khán giả ưu ái coi là "ông hoàng nhạc đỏ" của miền Nam nhờ chất giọng tenor khỏe khoắn, giàu cảm xúc và ghi dấu ấn với những ca khúc hào hùng về Tổ quốc. Ảnh: Plo
Sau nhiều năm làm nghề và giảng dạy, NSND Tạ Minh Tâm sở hữu nhà phố tại TP HCM cùng một khu nhà vườn rộng 3.000m2 ở vùng ngoại ô từ 10 năm trước. Ảnh: FBNV
Cuối năm 2024, nam nghệ sĩ bắt đầu cải tạo và xây dựng nhà, biến khu đất thành nơi nghỉ dưỡng cho gia đình. Ảnh: FBNV
Ngôi nhà chính thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ nét mộc mạc nhờ mảng tường gạch trần không tô trát. Ảnh: FBNV
Nội thất bên trong tối giản, nhường chỗ cho mảng xanh và ánh sáng tự nhiên tràn vào từng góc nhỏ. Ảnh: FBNV
Ao sen, súng giữa lòng vườn giúp điều hòa không khí. Ảnh: FBNV
Ao cá rộng hơn 1.000 m2 với nhiều loại cá tự nhiên từ sông bơi vào. Ảnh: FBNV
Ngay sát mép nước là nhà chòi để nghỉ ngơi, tạo khung cảnh yên bình. Ảnh: FBNV
Quanh khu vườn có nhiều hoa cỏ, thiên nhiên thoáng đãng. Ảnh: FBNV
Đây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng của gia đình, mà còn là điểm hẹn để NSND Tạ Minh Tâm đón tiếp bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Ảnh: FBNV
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng câu cá trong ao khi đến thăm nhà nam NSND. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn