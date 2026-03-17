Bế tắc giải phóng mặt bằng, nhiều dự án hạ tầng tại Nghệ An chậm tiến độ

Thời gian qua, việc lưu thông trên tuyến Quốc lộ 46 đoạn qua các xã Kim Liên, Đại Huệ và Vạn An gặp nhiều khó khăn khi dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường này vẫn đang thi công dang dở. Nhiều đoạn tuyến đang thi công với vật liệu xây dựng tập kết hai bên đường, trong khi một số nhà dân chưa được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng “sạch” cho đơn vị thi công.

Dự án cải tạo, mở rộng tuyến Quốc lộ 46 vẫn đang thi công dang dở do thiếu mặt bằng.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2022 với tổng mức vốn khoảng 500 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Tuyến đường có tổng chiều dài gần 10,7 km, đi qua các xã Kim Liên, Đại Huệ và Vạn An.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, gồm 4 làn xe, nền đường rộng 21,5 m và vận tốc thiết kế 80 km/h. Nguồn vốn đầu tư được bố trí từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm hơn 166 tỷ đồng.

Công trình khởi công từ tháng 3/2025 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, đến nay khối lượng thi công còn lại vẫn ở mức lớn do tiến độ bàn giao mặt bằng chậm. Theo các đơn vị liên quan, một số hộ dân chưa thống nhất với phương án đền bù, trong khi việc xác định nguồn gốc đất, áp giá bồi thường và di dời hạ tầng kỹ thuật còn gặp nhiều khó khăn.

Gói thầu thi công dự án do Công ty TNHH Hoà Hiệp đảm nhận. Doanh nghiệp này được biết đến là đơn vị xây dựng có kinh nghiệm tại Nghệ An, từng tham gia thi công nhiều dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn trên địa bàn tỉnh và một số dự án thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam. Tuy nhiên, tiến độ thi công hiện vẫn phụ thuộc chủ yếu vào việc hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.

“Nút thắt” giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ nhiều dự án hạ tầng.

Không chỉ riêng dự án Quốc lộ 46, nhiều công trình hạ tầng khác trên địa bàn Nghệ An cũng đang gặp khó khăn tương tự. Điển hình là dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7A đoạn Km0 – Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi – Nậm Cắn.

Dự án này được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng và chiều dài khoảng 28,2 km. Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng, tiến độ dự án đã nhiều lần phải điều chỉnh.

Tương tự, dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh tại phường Cửa Lò với tổng vốn đầu tư khoảng 310 tỷ đồng cũng đang bị gián đoạn ở một số hạng mục. Mặc dù phần lớn tuyến đường đã được thi công, một đoạn dài khoảng 50 m tại nút giao với đường Nguyễn Xí vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Các vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số công trình trọng điểm của tỉnh Nghệ An lâu nay vẫn đến từ chính sách GPMB, trong đó trọng tâm là xác định nguồn gốc đất và giá đất để đền bù thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Giải quyết hiệu quả bài toán giải phóng mặt bằng được xem là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Bước sang tháng thứ 3 của năm 2026, Nghệ An nhiều công trình, dự án lớn chuẩn bị triển khai thi công thực hiện và khâu bồi thường, GPMB lại là vấn đề nan giải; đòi hỏi các cấp ngành, chính quyền và đơn vị liên quan cần phải đồng loạt vào cuộc một cách quyết liệt, đúng quy định trên cơ sở bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho nhân dân.

Nghệ An sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để tiếp tục xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Trong bối cảnh Nghệ An đang chuẩn bị triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, việc giải quyết hiệu quả bài toán giải phóng mặt bằng được xem là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo động lực phát triển cho địa phương trong thời gian tới.

Tác giả: L.Minh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn