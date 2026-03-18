Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tuyên bố không khuất phục trước Mỹ

Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez - Ảnh: AFP

Sáng 18-3 (theo giờ Việt Nam), Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đã chỉ trích những lời đe dọa "gần như hằng ngày" từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào đảo quốc này, theo Hãng tin AFP.

"Đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất, Cuba có một sự đảm bảo: bất kỳ kẻ xâm lược nào từ bên ngoài cũng sẽ vấp phải một sự kháng cự kiên cường", ông viết trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X.

Nhà lãnh đạo Cuba cho rằng Mỹ có ý định chiếm đoạt đất nước, tài nguyên, tài sản, và thậm chí cả "nền kinh tế mà họ đang tìm cách bóp nghẹt để buộc chúng tôi khuất phục".

Trước đó, hôm 13-3, ông Díaz-Canel đã chia sẻ thông tin về các cuộc đàm phán với Mỹ và tình hình trong nước hiện nay.

Ông cho biết các cuộc trao đổi với Mỹ tập trung vào 3 mục tiêu: xác định các vấn đề song phương cần giải quyết; tìm ra hướng giải quyết cho các vấn đề này; xác định thiện chí của hai bên trong việc thực hiện các hành động cụ thể nhằm mang lại lợi ích cho người dân hai nước, bao gồm hợp tác nhằm ứng phó với các mối đe dọa, đảm bảo hòa bình, an ninh.

Chủ tịch Díaz-Canel nói thêm lệnh cấm vận của Mỹ là nguyên nhân chính khiến tình hình tại Cuba trở nên nghiêm trọng, đặc biệt nước này đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhiên liệu trên thị trường quốc tế.

Hôm 2-3, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng, ông Díaz-Canel nhấn mạnh quốc đảo cần "tập trung ngay lập tức vào việc triển khai những thay đổi cấp bách và cần thiết đối với mô hình kinh tế - xã hội". Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định Havana đang chịu tác động mạnh từ tình trạng phong tỏa dầu mỏ cùng với việc nguồn cung từ Venezuela bị đình trệ.

Về phía Mỹ, hôm 16-3, Tổng thống Trump gia tăng giọng điệu cứng rắn với Cuba, tuyên bố "tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn" với quốc gia láng giềng này - dù hai nước đã bắt đầu các cuộc trao đổi nhằm cải thiện quan hệ.

Căng thẳng giữa Washington và Havana leo thang nhanh chóng trong thời gian qua, dù hai nước chỉ cách nhau khoảng 145km qua eo biển Florida.

Hồi cuối tháng 1, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump "đã ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và thiết lập cơ chế để áp thuế quan đối với hàng hóa từ các quốc gia bán dầu mỏ hoặc cung cấp dầu mỏ bằng cách khác cho Cuba".

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla lên án mạnh mẽ các hành động của Mỹ, cho rằng đây không chỉ là hành động "vi phạm mọi nguyên tắc của thương mại quốc tế" mà còn có thể khiến Cuba đối mặt với "sự phong tỏa hoàn toàn nguồn cung năng lượng", tạo ra điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt cho người dân.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ