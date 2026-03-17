Vợ ôm con bỏ về ngoại, chồng cầm dao gây án

Ngày 17/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Luận (SN 1970) trú phường Cửa Lò (Nghệ An) về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là vợ của bị cáo - chị Võ T. D. (SN 1983).

Chị D. là vợ thứ hai của Luận. Do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng nên chiều 25/10/2025 chị D. nói với chồng sẽ xuống nhà mẹ đẻ ở và làm đơn ly hôn. Nói xong, chị D. ôm con, lấy quần áo bỏ đi mặc cho chồng không đồng ý.

Sau đó, Luận nhiều lần gọi điện nhưng chị D. không nghe máy. Lúc này, Luận gọi điện cho mẹ vợ trình bày sự việc của hai vợ chồng. Khoảng 20h cùng ngày, Luận đến nhà ngoại, tiếp tục nói vợ quay về nhưng chị D. không đồng ý và cho biết “ngày mai sẽ làm đơn, đơn phương ly hôn”.

Bị cáo Nguyễn Văn Luận tại tòa.

Buồn bực, Luận bỏ về nhà. Trên đường về, Luận ghé nhà chị dâu xin chai rượu. Về nhà, sau khi uống hết rượu, Luận tiếp tục gọi điện cho vợ nhưng chị D. không nghe máy.

Bực tức, nên 21h cùng ngày, Luận cầm dao đi xuống nhà mẹ vợ. Lúc này, Luận tiếp tục yêu cầu vợ về nhà nhưng chị D. không đồng ý. Vì quá bực tức, Luận cầm dao đâm vào tay, ngực, lưng vợ.

Nạn nhân bị thương, được mọi người đưa đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 18%. Sáng hôm sau, Luận đến công an đầu thú.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhiều lần rơi nước mắt khi trả lời những câu hỏi của Hội đồng xét xử. Bị cáo trình bày không có ý định giết vợ, chỉ bực tức chuyện vợ ôm con bỏ về ngoại.

Bị cáo Luận trình bày vì thương vợ nên nhiều lần khuyên vợ quay về nhưng bị khước từ. Trong cơn nóng giận, lẫn có men rượu, bị cáo đã không kiềm chế được hành vi của bản thân.

Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường 30 triệu đồng cho vợ. Người vợ đến tham dự tòa xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng và không yêu cầu bồi thường gì.

HĐXX nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo đã có hành vi côn đồ nên cần xử lý nghiêm, nhưng cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Luận 10 năm tù về tội "Giết người" .

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn