Nghệ An công bố cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10

Ngày 18/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa công bố cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông và Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu năm học 2026-2027.

Học sinh Trung học cơ sở ở miền núi Nghệ An. Ảnh: HQ



Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ được tổ chức vào 2 ngày 25, 26/5/2026, thí sinh sẽ thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp).

Năm 2026, thí sinh dự thi vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ tăng đột biến với khoảng 57.000 thí sinh dự thi.

Trong đó, môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút mỗi môn, còn môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm khách quan 40 câu, thời gian 60 phút. Điểm bài thi được tính theo thang điểm 10.

Đề thi được xây dựng với ba cấp độ tư duy gồm biết, hiểu và vận dụng, trong đó mức độ biết và hiểu chiếm khoảng 50-60% tổng số điểm, còn mức độ vận dụng chiếm 40-50%.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, chủ yếu tập trung ở chương trình lớp 9, đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, có khả năng phân hóa năng lực học sinh và phù hợp với thời gian làm bài.

Về cấu trúc đề thi, đối với môn Toán, đề thi gồm 5 câu, tổng điểm 10. Nội dung được phân bổ giữa các mạch kiến thức gồm đại số, hình học và thống kê - xác suất.

Cụ thể, câu 1 (1-1,5 điểm) kiểm tra kiến thức thống kê - xác suất ở mức độ biết và hiểu. Câu 2 (1,5-2 điểm) thuộc phần đại số với các nội dung về căn thức, hàm số. Câu 3 (2-2,5 điểm) là bài toán thực tế yêu cầu lập phương trình hoặc hệ phương trình để giải quyết vấn đề.

Câu 4 (3-4 điểm) thuộc phần hình học phẳng, yêu cầu chứng minh các tính chất hình học hoặc giải các bài toán liên quan đến hệ thức, bất đẳng thức và cực trị hình học. Câu 5 (1-1,5 điểm) là bài toán thực tiễn kết hợp đại số và hình học, liên quan đến tính diện tích, thể tích hoặc tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức.

Đối với môn Ngữ văn, đề thi gồm hai phần: Đọc hiểu và viết, tổng điểm 10. Phần đọc hiểu chiếm 4 điểm, sử dụng một văn bản thuộc một trong ba dạng: Văn bản văn học; Văn bản nghị luận hoặc văn bản thông tin. Phần này có 5 câu hỏi nhằm đánh giá các mức độ nhận thức từ biết, hiểu đến vận dụng.

Phần viết chiếm 6 điểm, gồm hai câu: Câu 1 yêu cầu viết đoạn văn nghị luận văn học khoảng 200 chữ (2 điểm); câu 2 là bài văn nghị luận xã hội (4 điểm).

Các ngữ liệu sử dụng trong đề thi sẽ được lựa chọn ngoài sách giáo khoa nhưng đảm bảo nội dung phù hợp với trình độ học sinh và có giá trị giáo dục, thẩm mỹ.

Đối với môn Ngoại ngữ, đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm, phân bố theo các mức độ nhận thức gồm nhận biết (16 câu), thông hiểu (12 câu) và vận dụng (12 câu).

Nội dung kiểm tra tập trung vào các phần: ngữ âm; từ vựng - ngữ pháp - chức năng giao tiếp; đọc hiểu và viết.

Việc công bố cấu trúc đề thi minh họa kỳ vọng sẽ giúp học sinh lớp 9 định hướng rõ hơn trong quá trình ôn tập. Đồng thời giúp giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp cho năm học mới.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn