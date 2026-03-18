Tuyển Iran “tìm đường” dự World Cup 2026

Cách đây khoảng 1 tuần, Ahmad Donyamali, Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Iran, khẳng định đội tuyển quốc gia Tây Á này sẽ vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai.

Iran rút lui khỏi World Cup

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) Mehdi Taj cũng bày tỏ sự lo ngại sau khi 5 thành viên của tuyển nữ Iran nhận được thị thực "nhân đạo" từ Úc. Ông Taj cho biết: "Với những khó khăn mà các nữ cầu thủ phải đối mặt, nếu viễn cảnh World Cup vẫn như thế này, không ai tỉnh táo lại chấp nhận việc cử đội tuyển quốc gia đến Mỹ".

Đội tuyển Iran vẫn đang tìm cách tham dự World Cup 2026 (Ảnh: AFC)

Dù World Cup 2026 được tổ chức tại 3 quốc gia, cả 3 trận vòng bảng của đội tuyển Iran đều diễn ra tại Mỹ (2 trận ở Los Angeles và 1 trận ở Seattle). Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã nhấn mạnh việc quốc gia Tây Á này tham dự kỳ giải sắp tới là "không phù hợp" vì sẽ ảnh hưởng đến "tính mạng và sự an toàn của họ".

Ngày 16-3, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về việc Iran rút lui khỏi World Cup. Tổng Thư ký AFC Seri Windsor John Paul phát biểu: "Đây là thời điểm rất nhạy cảm. Sau cùng, chính FFIRI sẽ quyết định Iran có tham gia hay không. Tính đến hiện tại, chúng tôi được thông báo họ vẫn sẽ dự World Cup 2026".

FFIRI sẽ chịu nhiều án phạt nặng nề

Mới đây, FFIRI cho biết họ đang đàm phán với FIFA để chuyển các trận đấu của Iran sang Mexico. Dù vậy, cơ quan quản lý bóng đá thế giới dường như đã loại trừ khả năng này. Người phát ngôn của FIFA tuyên bố mong muốn các quốc gia "thi đấu theo đúng lịch trình" được chốt từ ngày 6-12-2025.

Sân vận động SoFi (Los Angeles) sẽ tổ chức 2 trận đấu ở vòng bảng của Iran (Ảnh: FIFA)

Nếu yêu cầu được đáp ứng, đây cũng không phải lần đầu tiên trường hợp này xảy ra. Belarus từng chuyển sang thi đấu tại Hungary trong trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đối đầu Scotland vì những bất ổn liên quan đến Nga và Ukraine.

Trong khi đó, nếu Iran thực sự rút lui khỏi World Cup, FFIRI sẽ chịu nhiều án phạt nặng nề. Theo quy định mới nhất của FIFA, mức phạt tài chính đối với trường hợp rút lui báo trước hơn 30 ngày so với thời điểm diễn ra trận đầu tiên của World Cup là 318.000 USD (khoảng 8,3 tỉ đồng). Nếu quyết định được đưa ra trong vòng 30 ngày trước khi giải đấu khởi tranh, số tiền phạt sẽ lên đến 635.000 USD (khoảng 16,6 tỉ đồng).

Ngoài ra, FFIRI có thể phải hoàn trả khoảng 12 triệu USD (tương đương 315 tỉ đồng) ứng với toàn bộ kinh phí được FIFA hỗ trợ trong suốt quá trình chuẩn bị và tham dự giải đấu.

Iran nhiều khả năng bị đình chỉ ở World Cup 2030. Trước đây, quốc gia Tây Á này từng từ chối thi đấu với Kuwait tại vòng loại World Cup 1982, qua đó không đủ điều kiện tham dự vòng chung kết ở Tây Ban Nha. FIFA sau đó cũng đã cấm Iran tham gia World Cup 1986.

Tác giả: Hoàng Hiệp

Nguồn tin: Báo Người Lao Động