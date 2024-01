Nghệ sĩ Việt đón “rồng vàng” trong năm 2024

Hotgirl Sam

Cuối tháng 10 10/2023, Sam thông báo mang thai con đầu lòng. Trong đoạn video mới đăng tải, nữ diễn viên xác nhận đã sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để có con đầu lòng.

Theo Sam, có nhiều lý do cá nhân khiến cô chọn phương pháp này để sinh con. Nữ diễn viên đã cân nhắc rất nhiều về tình trạng sức khỏe của mình, cũng như việc lựa chọn có em bé ở thời điểm này.

Diễn viên 9X kể: "Quá trình thụ tinh trong ống nghiệm là sự cố gắng rất nhiều của hai vợ chồng, từ việc tiêm kích thích buồng trứng, chọc hút trứng, tạo phôi và chuyển phôi".

Hiện tại, Sam đã ở tháng cuối của thai kỳ, dự sinh sẽ vào đầu năm 2024. Nhiều bạn bè, công chúng gửi lời chúc đến Sam khi chuẩn bị đón con đầu lòng.

Diễn viên Lan Phương

Cách đây vài tháng, diễn viên Lan Phương cũng xác nhận cô đã mang thai nhóc tỳ thứ hai.

"Sau thời gian mong chờ từ đầu năm ngoái, em bé thứ hai đã đến trong bụng mẹ. Mẹ, bố, và chị Lina yêu con từ trước khi con ra đời", nữ diễn viên thông báo tin vui đến người hâm mộ.

Mang thai ở tháng thứ 7, Lan Phương cùng gia đình đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Mới đây diễn viên Lan Phương cho biết, cô bận việc nên chồng và con gái bay sang Australia trước, còn mình sang sau. Những ngày ở Australia, Lan Phương dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Không chỉ quây quần bên ông bà, vợ chồng cô còn đưa con gái đi thăm thú nhiều nơi.

Lan Phương cũng sẽ đón con thứ hai chào đời vào đầu năm 2024.

Siêu mẫu Hà Anh

Đầu tháng 12/2023, siêu mẫu Hà Anh đã đăng tải hình ảnh cả gia đình vui vẻ đi du lịch cùng nhau. Đáng chú ý, người đẹp sinh năm 1982 còn hạnh phúc thông báo tin vui gia đình chuẩn bị đón thành viên mới vào năm sau.

Hà Anh vui mừng chia sẻ: "A few last trips before the year end. Let's enjoy the 'quiet' time together before we welcome an additional member to our little family next year" (Tạm dịch: Một vài chuyến đi trước khi một năm kết thúc. Hãy cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian "bình yên" trước khi chào đón thêm thành viên mới vào gia đình nhỏ vào năm sau nhé". Đông đảo bạn bè và đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng tới gia đình của siêu mẫu Hà Anh.

Hiện tại, người đẹp và ông xã đã có 1 con gái đáng yêu tên Myla.

Mang thai ở những tháng đầu thai kỳ, siêu mẫu Hà Anh vẫn năng động hoạt động nghệ thuật. Mới đây, cô còn cùng gia đình sang Hàn Quốc nghỉ dưỡng, đưa con gái lớn Myla đi trượt tuyết.

Siêu mẫu Hà Anh cũng có những chia sẻ cảm xúc gửi con thứ 2 trong bụng: “Cả nhà rất háo hức về sự "diện diện" của con, đặc biệt là chị Myla. Chị Myla của con là cô bé vô cùng tình cảm. Chính chị đã hỏi xin mẹ nhiều lần để mẹ có em bé cho chị yêu thương. Mẹ cũng nghĩ vậy là có lý, vì sau này bố mẹ không còn, hay những lúc đau ốm, có con và chị, sẽ chia sẻ được với nhau những nỗi lo lắng, lại còn được vui cùng nhau, cười đùa cùng nhau, và yêu thương nhau suốt cuộc đời này nữa. Mẹ tin rằng con cũng sẽ là một em bé giàu tình cảm, và ngọt ngào, như chị của con”.

Theo dự kiến, gia đình siêu mẫu Hà Anh sẽ đón nhóc tì thứ 2 vào khoảng tháng 5/2024.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: giadinhonline.vn