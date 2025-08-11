Nghệ sĩ rút khỏi Chiến sĩ quả cảm vì chấn thương nặng

Trong một sự kiện mới đây, đạo diễn Mai Thắm thông báo một nam nghệ sĩ buộc phải rời khỏi chương trình Chiến sĩ quả cảm vì gặp chấn thương nặng. Vì vậy, ê-kíp đã quyết định bổ sung thêm một vài gương mặt mới vào dàn cast để đảm bảo chương trình diễn ra suôn sẻ và không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của các nghệ sĩ. Hiện đạo diễn chưa đề cập tên cụ thể của nghệ sĩ rút khỏi chương trình và cho biết sẽ tiết lộ trong những tập tới đây.

"Nghệ sĩ bày tỏ mong muốn điều trị chấn thương tạm thời để gia nhập đơn vị cùng anh em. Nhưng rất tiếc điều này không được chấp nhận. Bởi vì chúng tôi phải đảm bảo sức khỏe cho các nghệ sĩ ở những chặng tiếp theo, những chặng mà họ phải hoạt động với tần suất căng thẳng hơn rất nhiều", đạo diễn nói.

Theo đạo diễn, yếu tố an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu trong suốt quá trình thực hiện chương trình Chiến sĩ quả cảm. Với một chương trình thực tế có rủi ro cao về sức khỏe, nữ đạo diễn cho biết luôn có xe cứu thương và bác sĩ túc trực sẵn sàng hỗ trợ nghệ sĩ bất cứ lúc nào.

Phan Mạnh Quỳnh gặp sự cố, dẫn đến ngất xỉu trong Chiến sĩ quả cảm. Ảnh: NSX.

"Trong quá trình thực hiện chương trình, các nghệ sĩ chắc chắn sẽ đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ đối mặt với nguy hiểm một mình. Luôn có những chiến sĩ thực thụ đồng hành cùng họ. Chúng tôi đã cân đối, cân nhắc rất kỹ lưỡng khi đặt ra các thử thách, sao cho vừa đảm bảo tính chân thực, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nghệ sĩ", Mai Thắm chia sẻ.

Trong tập mới nhất lên sóng vào tối 10/8, Phan Mạnh Quỳnh và MONO gặp sự cố ngạt thở khi thử thách chữa cháy nhà, cứu các nạn nhân.

Phan Mạnh Quỳnh bất tỉnh và được các chiến sĩ, đồng nghiệp đưa ra bên ngoài. Anh nhớ lại: "Ban đầu tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rồi bắt đầu hoảng loạn. Đỉnh điểm là khi cái nón bị lệch, mặt nạ lỏng mà tôi không hay biết. Tôi cứ hít khói và dần dần không thở được nữa. Khói trong họng, và tôi cảm giác như mình đang ở một thế giới khác… Công việc này quá khủng khiếp và vất vả".

Trước đó, Liên Bỉnh Phát cũng gặp tai nạn, dẫn đến bị thương ở ngón tay. Song anh giấu kín thông tin và chỉ chia sẻ với các đồng đội sau khi hoàn thành việc giải cứu các nạn nhân.

"Đây mới chỉ là nhiệm vụ thực chiến giả định đầu tiên thôi mà tôi đã phải khâu hai mũi rồi. Còn các chiến sĩ ngoài kia, họ luôn làm nhiệm vụ hết mình và quên mất đi bản thân mình chỉ để đổi lại sự bình yên", Liên Bỉnh Phát nói.

Tác giả: An Nhi

Nguồn tin: znews.vn