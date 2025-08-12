Nafoods – 30 năm một hành trình trách nhiệm và yêu thương

Hướng tới dấu mốc kỷ niệm 30 năm thành lập Nafoods Group (1995–2025), chuỗi hoạt động vì cộng đồng càng làm sáng tỏ thêm định hướng nhân văn trong triết lý phát triển của Nafoods – nơi trách nhiệm xã hội luôn song hành cùng sự tăng trưởng.

Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình hiến máu nhân đạo, tổ chức tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An. Hơn 250 đơn vị máu được hiến tặng không chỉ là những con số, mà còn là biểu hiện của tinh thần sẻ chia và hy vọng – những giá trị mà tập thể CBCNV Nafoods mong muốn trao gửi đến những người đang cần tiếp thêm sự sống.

Hoạt động hiến máu được tập thể Nafoods nhiệt liệt hưởng ứng

Từ ngày 23 đến 27/7/2025, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Tập đoàn Nafoods đã tổ chức hành trình tri ân tại Nghệ An và Hà Tĩnh, đặc biệt tại di tích Ngã ba Đồng Lộc. Những vòng hoa trắng, nén nhang thành kính, và giây phút tưởng niệm lặng lẽ trước tượng đài không chỉ thể hiện lòng biết ơn, mà còn là cam kết của Nafoods: sống và làm việc xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Cùng với đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Tập đoàn – đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh tại địa phương, lan tỏa sâu sắc tinh thần “uống nước nhớ nguồn” trong mỗi thành viên Nafoods.

Tập thể Nafoods đã có các hoạt động về nguồn nhằm tri ân và khơi dậy lòng tự hào về quá khứ hào hùng của dân tộc

Trong những ngày cuối tháng 7, khi cơn bão số 3 ập đến, gây ra nhiều thiệt hại cho bà con các địa phương miền Tây Nghệ An, Nafoods đã nhanh chóng phát động chiến dịch “Nafoods vì miền Tây xứ Nghệ” để kịp thời chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày chương trình đã quyên góp được 200 triệu tiền mặt từ ngân sách Tập đoàn và CBNV quyên góp. Bên cạnh sự hỗ trợ tức thời về vật chất, Nafoods cũng tổ chức hai đoàn tình nguyện nhanh chóng có mặt tại các địa phương Mỹ Lý và Tri Lễ để cùng chính quyền các địa phương hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả cơn bão giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Những bóng áo đỏ Nafoods tham gia dọn dẹp tại trường phổ thông bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 đã khơi gợi nên lòng tự hào của những người con xứ Nghệ luôn vững tâm đoàn kết, lá lành đùm lá rách giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Đoàn tình nguyện Nafoods đến hỗ trợ điểm chịu thiệt hại nặng ở miền Tây Nghệ An ngay sau cơn bão

Trên hành trình 30 năm phát triển, Nafoods không ngừng lan tỏa giá trị nhân văn thông qua những chương trình thiện nguyện ở vùng sâu vùng xa, trao học bổng cho học sinh khó khăn, hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục cộng đồng... Tất cả đã góp phần hình thành nên “văn hóa sẻ chia” – một nét đẹp riêng trong văn hóa doanh nghiệp Nafoods.

Bởi với Nafoods, một doanh nghiệp bền vững không chỉ được đo bằng quy mô nhà máy, sản lượng xuất khẩu hay giá trị thương hiệu, mà còn bằng trách nhiệm với xã hội, với con người, và với chính mảnh đất đã nuôi dưỡng mình từ những ngày đầu tiên.

Thông tin liên hệ:

Phòng Marketing &Truyền thông, CTCP Nafoods Group

Email: [email protected]

Điện thoại:+84 28 37 447 666

Tác giả: Thu Hải

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn