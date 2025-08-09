Cuộc chiến game show giữa các 'ông lớn' căng thẳng chưa từng thấy

Trong cùng thời điểm, hơn 100 nghệ sĩ ở mọi lĩnh vực trong ngành giải trí nội địa thay nhau lên sóng. Em xinh "say hi" đã thống trị đường đua thịnh hành trong 2 tháng qua. Tuy nhiên, sức hút của game show nhà DatVietVAC đã bị chi phối vì 3 chương trình truyền hình thực tế cùng đang gây sốt là Chiến sĩ quả cảm, Sao nhập ngũ và Gia đình Haha.

Đường đua game show Việt chưa bao giờ căng thẳng và quyết liệt như hiện tại. Từng game show cạnh tranh từng “mét vuông đất” để phủ sóng mạng xã hội. Sẽ có người thắng, kẻ bại trong cuộc đấu cạnh tranh sức ảnh hưởng giữa các game show. Trong khi khán giả là những người hưởng lợi vì có quá nhiều lựa chọn trong “thực đơn giải trí”, mùa cao điểm của showbiz Việt.

Bùng nổ game show

Hai tháng trước, đường đua game show Việt là cuộc cạnh tranh giữa 2 sân chơi âm nhạc là Em xinh ‘say hi’ và Tân binh toàn năng. Một bên là phiên bản nữ của Anh trai ‘say hi”, quy tụ dàn nghệ sĩ nữ hot nhất hiện tại. Bên còn lại là game show thay thế Anh trai vượt ngàn chông gai của nhà Yeah1, được kỳ vọng bùng nổ với dàn mentor là SOOBIN, Tóc Tiên và Kay Trần.

Trái ngược sự kỳ vọng, cuộc cạnh tranh giữa Em xinh và Tân binh toàn năng không hấp dẫn. Tân binh toàn năng nhanh chóng bị lu mờ vì “format” kém hấp dẫn. Trong khi đó, Em xinh bứt phá mạnh mẽ trong thế không có đối thủ xứng tầm ở đường đua. Cho tới live stage 3 của Em xinh, game show này phủ sóng áp đảo ở thị trường âm nhạc nói riêng và game show Việt nói chung.

Ngay lúc này, Tân binh toàn năng đã kết thúc trong mờ nhạt. Em xinh đã trôi đến live stage 4 nhưng sức hút giảm dần trong 2 tập gần đây. Sự đi xuống của Em xinh, phần lớn nguyên nhân đến từ sự cạnh tranh ở đường đua game show đang quá lớn. Em xinh bị thách thức từ Chiến sĩ quả cảm, Gia đình Haha và mới nhất là Sao nhập ngũ.

Em xinh "say hi" và Gia đình Haha là những chương trình được yêu thích thời gian qua.

Chiến sĩ quả cảm là tân binh gia nhập đường đua nhưng nhanh chóng gây chú ý nhờ sự hiện diện của dàn “cast” toàn gương mặt hot như Mono, Lê Dương Bảo Lâm, Tiến Luật, Ngô Kiến Huy, Phan Mạnh Quỳnh,... Gia đình Haha của Yeah1 cũng lên sóng mùa đầu tiên và gặt hái thành công lớn, đến nay duy trì sức hút ở tập phát sóng thứ 8.

Sao nhập ngũ trở lại đường đua với phiên bản All-Star, quy tụ 30 cái tên hot ở đa lĩnh vực giải trí. Sau 2 mùa mờ nhạt vì concept cũ kỹ, phiên bản All-Star của Sao nhập ngũ đang tạo được hiệu ứng khá tốt, với dàn cast hùng hậu và quy mô sản xuất lớn hơn hẳn các mùa trước. Cuộc cạnh tranh giữa Chiến sĩ quả cảm và Sao nhập ngũ, 2 game show có tính chất gần giống nhau, đang được khán giả chú ý nhiều nhất.

Đường đua game show Việt tiếp tục sôi sục vì Running Man mùa 3, đã hoàn thiện dàn cast với sự trở lại bùng nổ của Trấn Thành nhưng chưa công bố ngày lên sóng. Bên cạnh đó, theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, Anh trai "say hi" mùa 2 đang rục rịch trở lại. Nếu không có gì thay đổi, show thực tế quy tụ dàn nam nghệ sĩ đông đảo sẽ nối sóng Em xinh "say hi". Một chương trình khác nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả là 2 ngày 1 đêm cũng sắp sửa lên sóng. Dàn cast gồm Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, HIEUTHUHAI, Ngô Kiến Huy...

Một tháng tới đây, Em xinh "say hi" trôi đến chặng cuối cùng và kịch tính nhất. Chiến sĩ quả cảm và Sao nhập ngũ cũng sẽ bước vào giai đoạn hấp dẫn, thu hút nhiều chú ý trong thời gian tới. Cuộc cạnh tranh giữa các game show hứa hẹn tiếp tục khốc liệt, cạnh tranh dữ dội cho từng cơ hội lan tỏa, đặc biệt trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, nhiều nghệ sĩ cùng lúc sẽ tham gia nhiều game show. Đơn cử, Ninh Dương Lan Ngọc đồng thời xuất hiện trong Sao nhập ngũ, Running Man Vietnam. Ngô Kiến Huy góp mặt trong ba show lớn, có thể kể tới như Đấu trường gia tốc, Chiến sĩ quả cảm và 2 ngày 1 đêm. Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục chiếm sóng khi hiện diện trong loạt chương trình "hot".

Chiến lược của các 'ông lớn'

Một năm trước, cục diện game show thuộc về các "ông lớn" như Yeah1, DatViet VAC và Cát Tiên Sa. Song năm nay, đường đua chương trình truyền hình thực tế đã không còn sự xuất hiện của Cát Tiên Sa. Sau game show hẹn hò Đảo thiên đường và Bước nhảy hoàn vũ 2024, Cát Tiên Sa chưa khởi động mùa mới.

Trong khi đó, những cái tên mới trong giới sản xuất show bắt đầu "tham chiến", gồm Forest Studio; Zeit Media. Trong đó, đứng sau Running Man Vietnam là Forest Studio - một công ty chuyên về sáng tạo và sản xuất nội dung giải trí tại Việt Nam. CEO Forest Studio là ông Kim Guk Jin, đồng thời là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện Running Man mùa này. Công ty này sẽ phối hợp Đài truyền hình SBS ghi hình, sản xuất, nên chất lượng về hình ảnh, sức hấp dẫn trong kịch bản cùng khâu dựng, hậu kỳ nhận được sự kỳ vọng từ phía khán giả.

Mùa đầu tiên của Chiến sĩ quả cảm đầu tư lớn, thu hút 12 nghệ sĩ tham gia.

Với Zeit Media, đơn vị này lần đầu kết hợp Cục Công tác chính trị, Bộ Công an để thực hiện chương trình Chiến sĩ quả cảm. Hiện show đã phát sóng được hai tập và nhận được sự quan tâm của người xem. Theo thống kê từ Kantar Media Việt Nam (tính từ 28/7 - 3/8) tại 4 thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, tập hai chương trình giữ vị trí top 1 chương trình truyền hình giải trí trong khung giờ vàng trên VTV3. Trên YouTube, hai tập của show cũng lần lượt ghi nhận con số 5,6 triệu lượt xem (sau 10 ngày) và 2,5 triệu lượt xem (sau 3 ngày). Tập mở màn nhanh chóng đứng đầu Bảng xếp hạng chương trình truyền hình thực tế được thảo luận nhiều nhất, theo thống kê từ YouNet Media.

Chương trình cho thấy mức độ đầu tư lớn khi ghi hình ở nhiều địa điểm và format khá mới lạ: từ tình huống xe cứu hỏa bất ngờ xuất hiện đến bài kiểm tra đám cháy giả định... Ngoài dàn cast là 12 nam nghệ sĩ, Chiến sĩ quả cảm còn có sự xuất hiện của các chiến sĩ thuộc đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM; giảng viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy...

Trong khi đó, Sao nhập ngũ "chơi lớn" ở mùa thứ 16 với sự góp mặt của 30 nghệ sĩ. Ngoài các nghệ sĩ từng tham gia Sao nhập ngũ mùa trước như Hương Giang, Kỳ Duyên, Huỳnh Lập, Thiên Ân, Duy Khánh, Anh Tú, Mạc Văn Khoa..., năm nay chương trình còn thu hút nhiều gương mặt mới có thể kể đến Diệp Lâm Anh, Tăng Phúc, Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc... Các nhân tố hot của chương trình như Chi Pu, Diệu Nhi, Độ Mixi hay Hòa Minzy đang nhận được sự trông đợi từ phía công chúng.

Sao nhập ngũ mùa thứ 16 quy tụ 30 nam, nữ nghệ sĩ.

Bối cảnh ghi hình chương trình mở rộng tại 3 đơn vị quân đội thuộc 3 quân chủng khác nhau. Format của Sao nhập ngũ cũng thay đổi, khi các người chơi sẽ trải qua 4 giai đoạn huấn luyện. Trong đó, "trải nghiệm đấu trường" đặc biệt mang tên Chảo lửa thách đấu sẽ là nơi các cuộc đối kháng diễn ra quyết liệt. Trong quá trình tranh tài, các nghệ sĩ không chỉ phải vận dụng thể lực mà còn kỹ năng quân sự được huấn luyện để vượt qua đối phương.

Đáng nói, vượt ngoài khuôn khổ một chương trình truyền hình thực tế , đơn vị sản xuất Sao nhập ngũ còn tổ chức concert sau đó. Đạo diễn đứng sau concert này không ai khác là Đinh Hà Uyên Thư - người thành công với concert Anh trai vượt ngàn chông gai thời gian qua.

Bức tranh sôi động về đường đua game show với sự nhập cuộc của nhiều đơn vị sản xuất đang cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường. Từ đó, cuộc chiến để giành giật "miếng bánh" thị phần, lượng khán giả đang ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Song người hưởng lợi cuối cùng, không ai khác chính là hàng triệu khán giả xem truyền hình.

Tác giả: An Anh

Nguồn tin: znews.vn