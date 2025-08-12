Tài xế không có giấy phép lái xe còn chở dư 21 người, bị phạt hơn 234 triệu đồng

Ngày 12-8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phát hiện, lập biên bản tài xế xe khách không có giấy phép lái xe (GPLX), chở vượt 21 người so với quy định.

Trước đó, chiều 11-8, tại Km172+500 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) đã dừng kiểm tra xe khách BKS: 37F-004.68.

Lực lượng CSGT phát hiện trên xe chở tổng cộng 67 người, trong khi xe khách này chỉ được phép chở tối đa 46 người.

Tiếp tục kiểm tra giấy tờ liên quan, tài xế Hoàng Viết Hùng (SN 1986, ngụ tỉnh Nghệ An) không có GPLX (đang bị Phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi tước).

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đồng thời ra quyết định tạm giữ phương tiện theo quy định.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, tài xế bị phạt 19 triệu đồng với lỗi không có GPLX, phạt 31,5 triệu đồng đối với hành vi chở dư 21 hành khách, phạt 58 triệu đồng đối với chủ xe giao phương tiện cho người không có GPLX điều khiển và phạt 126 triệu đồng với lỗi giao xe cho tài xế chở dư 21 hành khách. Tổng số tiền xử phạt là 234,5 triệu đồng.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động