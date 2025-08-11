50.000 người ở concert quốc gia hòa giọng Tiến quân ca, Đất nước trọn niềm vui

Chương trình Tổ quốc trong tim là concert dành cho nhân dân - Ảnh: NAM TRẦN

Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim do báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội đồng tổ chức, diễn ra tối 10-8; đồng thời được truyền hình trực tiếp trên kênh 2 - Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, một số báo, đài phát thanh - truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước và trên các nền tảng số.

Sân Mỹ Đình rợp cờ bay - Ảnh: NAM TRẦN

Concert quốc gia dành cho nhân dân, là lời chào từ Hà Nội

Sân Mỹ Đình tối 10-8 gần như phủ kín sắc đỏ và vàng, biểu thị cho quốc kỳ của nước Việt Nam.

Sân khấu chia thành bốn khu vực mang thông điệp ý nghĩa: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Cờ đỏ sao vàng.

Cùng với hợp xướng 80 người, 50.000 khán giả cùng hòa giọng Tiến quân ca (bản đầy đủ hai lời) trong không khí hào hùng, cờ bay phấp phới, mở màn concert quốc gia dành tặng cho nhân dân, là lời chào nồng ấm từ Hà Nội, từ Việt Nam, gửi đến bạn bè quốc tế.

"Chúng tôi không chỉ tự hào về truyền thống oanh liệt, mà còn mang trong mình một trái tim nhân hậu, luôn hướng về phía trước, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới với niềm tin mãnh liệt và sức sống tràn đầy", thông điệp chương trình nhắn nhủ.

Tổng biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu rằng Tổ quốc trong tim là bản hòa ca của lòng yêu nước, tái hiện những trang sử hào hùng, tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Đồng thời gửi gắm thông điệp về lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

50.000 người hát Tiến quân ca ở concert quốc gia - Ảnh: NAM TRẦN

Màn hòa giọng Tiến quân ca - Ảnh: NAM TRẦN

Những bài ca kể chuyện đất nước dung dị

Đi qua ba chương Dáng hình đất nước, Giai điệu tự hào và Tổ quốc trong tim, chương trình kể chuyện đất nước dung dị qua những bản tình ca đi cùng năm tháng.

Nguyễn Hữu Vượng đã phối lại nhiều ca khúc cũ và phả vào đó tinh thần cũng như rung cảm, suy tư của ngày hôm nay. Tổ quốc ở trong tim và trong những khúc ca chưa bao giờ cũ.

Đó là những ca khúc cách mạng tái hiện khí thế hào hùng của một thời: Mười chín tháng tám, Đoàn vệ quốc quân, Đường chúng ta đi, Hò kéo pháo, Lên đàng, Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Tiến về Sài Gòn, Đất nước trọn niềm vui, Như có Bác trong ngày đại thắng, Chiếc khăn piêu…

Tùng Dương trên sân khấu concert quốc gia - Ảnh: NAM TRẦN

Có khi là những bài ca tuổi trẻ của cả một thế hệ, cộng hưởng cùng những ca khúc hôm nay: Khát vọng tuổi trẻ, Giai điệu tự hào, Một vòng Việt Nam, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Sẽ chiến thắng, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam…

Trong 80 năm lịch sử âm nhạc ấy, không thiếu những khúc ca trữ tình, trong trẻo biểu đạt cho một Việt Nam ấm nồng yêu thương, ưa chuộng hòa bình: Mẹ yêu con, Làng tôi…

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Thu Huyền, Đăng Dương, Phạm Thu Hà, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Hà Lê, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Thanh Duy, Suboi, Đông Hùng, Oplus Band…

Trong đó Đăng Dương gây ấn tượng mạnh bởi chất giọng tenor vang rền và sáng, truyền tải một cách mạnh mẽ các ca khúc cách mạng. Nhất là Đất nước trọn niềm vui, qua giọng ca sĩ, thành một khúc hoan ca bất tận mừng ngày thống nhất. Nửa thế kỷ đã qua, ca khúc của cố nhạc sĩ Hoàng Hà vẫn như lớn cùng đất nước.

Tùng Dương cũng đã có một màn khoe trọn chất giọng ngày càng vạm vỡ ở sân Mỹ Đình. Nghe Dương hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình, có thể thấy, anh lại sắp đón thêm một bản hit nữa rồi.

Đây sẽ là một đêm đáng nhớ với các nghệ sĩ - Ảnh: NAM TRẦN

Võ Hạ Trâm và Phạm Thu Hà, hai gam màu nữ tính, mang đến những lời thổ lộ khác về câu chuyện đất nước. Đông Hùng lại như một ngọn lửa cháy rực trong chất rock mạnh mẽ và cuồn cuộn, thôi thúc "lên đàng"…

"Anh tài" Hà Lê và Suboi lại gửi đến hình ảnh Việt Nam đương đại và hội nhập với chất hip hop "ngầu ơi là ngầu" khi trình diễn Quê hương Việt Nam - Xinh tươi Việt Nam, Người Việt…

Sân vận động Mỹ Đình phủ kín áo in họa tiết cờ đỏ sao vàng. Khán giả hòa giọng, liên tục hô "Việt Nam", "Tôi yêu Việt Nam". Nghệ sĩ đứng trên sân khấu hát những bài ca cho quê hương, choáng ngợp và muốn tan vào không khí thiêng liêng đó.

Sân Mỹ Đình được lấp đầy bởi 50.000 người - Ảnh: NAM TRẦN

Hạnh phúc vì Tổ quốc luôn ở trong tim

Khán giả cũng có cơ hội xem 68 quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1 tái hiện màn duyệt binh trên quảng trường Đỏ (Nga) ngay tại sân vận động Mỹ Đình.

"Idol ơi", "yêu và tự hào"… và những tràng pháo tay dài vang lên từ hàng ghế khán đài dành cho những chiến sĩ tuổi đời rất trẻ, đang đi trong những ngày rất đẹp.

68 quân nhân tái hiện màn duyệt binh trên quảng trường Đỏ (Nga) tại sân Mỹ Đình - Ảnh: NAM TRẦN

Quang Hải, Ánh Viên, Lê Văn Công, cùng nhiều gương mặt thể thao đã mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường quốc tế cũng xuất hiện trên sân khấu kể tiếp câu chuyện Việt Nam năng động, đầy sức sống và phi thường.

Ánh Viên không giấu nổi cảm xúc: "Hạnh phúc vì Tổ quốc luôn ở trong tim".

Đó cũng là cảm xúc của rất nhiều người có mặt tối nay, trong concert quốc gia mừng ngày khai sinh ra nước Việt Nam đang đến gần.

Màn tái hiện duyệt binh nhận được sự cổ vũ của khán giả - Ảnh: NAM TRẦN

Xem thêm hình ảnh ở chương trình Tổ quốc trong tim:

Sự xuất hiện của các vận động viên trên sân khấu khiến khán giả hò reo - Ảnh: NAM TRẦN

Đăng Dương và nhóm Oplus - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Lê đưa hip hop đến concert - Ảnh: NAM TRẦN

Màn pháo hoa tầm thấp khép lại concert quốc gia - Ảnh: NAM TRẦN

Tác giả: Đậu Dung - Nam Trần

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ