Mới đây, trên trang cá nhân siêu mẫu Hà Anh đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình. Người đẹp cùng ông xã và con gái tận hưởng giây phút bình yên, ấm áp bên nhau. Đáng chú ý, Hà Anh tiết lộ gia đình đón thêm thành viên mới.

Siêu mẫu Hà Anh mang thai nhóc tỳ thứ 2.

Ông xã cưng chiều con gái hết mực.

Cô viết: "Gia đình 3 người năm tới sẽ thành...? A few last trips before the year end. Let's enjoy the "quiet" time together before we welcome an additional member to our little family next year! (Tạm dịch: Một vài chuyến đi cuối năm trước khi kết thúc. Hãy cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian “bình yên” trước khi chào đón thêm thành viên mới vào gia đình nhỏ của mình vào năm sau nhé)".

Hà Anh thông báo mang thai con thứ 2 khiến nhiều người bất ngờ. Đông đảo khán giả gửi lời chúc mừng đến gia đình Hà Anh như:

- Ôi hạnh phúc quá em ơi. Chúc 2 mẹ con có một hành trình thai kì khoẻ mạnh.

- Em chúc mừng gia đình anh chị ạ, vui quá.

- Wow! chúc mừng cả nhà nhé, Myla will no doubt be an amazing caring big sister!

- Chúc mừng gia đình! Myla hơn con em 2 tháng tuổi, giờ em cũng mới có thai luôn, lại cùng tuổi với con chị rồi ạ.

Hà Anh đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình.

Siêu mẫu Hà Anh không chỉ sở hữu sự nghiệp nghệ thuật vững chắc mà còn khiến dân tình ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cô kết hôn vào năm 2016 với ông xã là một thầy giáo tiểu học người Anh.

Theo Hà Anh tiết lộ chồng Tây của cô không chỉ điển trai mà còn là người đàn ông tâm lý, lịch thiệp. Anh có tên là Olly Dowden, một thầy giáo tiểu học người Anh. Olly sinh năm 1984 kém Hà Anh 2 tuổi, sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Cả 2 gặp gỡ tình cờ trong tiệc sinh nhật một người bạn và sau đó bắt đầu hẹn hò. Cặp đôi vừa đón tin vui và đón nhóc tỳ thứ 2 vào năm sau.

Tác giả: Thúy Thúy

Nguồn tin: saostar.vn