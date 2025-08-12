Ngân 98 bị phản ứng

Ngân 98 lâu nay gắn liền với phong cách táo bạo. Trên trang cá nhân, nữ DJ thường xuyên đăng tải hình ảnh biểu diễn tại các quán bar với trang phục sexy, từ đó không ít lần bị chỉ trích.

Mới đây, trong một video do Lương Bằng Quang đăng tải, Ngân 98 tiếp tục gây tranh luận khi biểu diễn với bộ đồ hở bạo. Người này để lại chú thích trong video: “Mặc vậy là còn kín trong môi trường này đó”.

Qua hình ảnh trong video, từ trên sân khấu, Ngân 98 cúi người xuống khu vực khán giả giao lưu, để nhiều người chạm tay vào vòng một. Hành động này khiến nữ DJ nhận ý kiến chỉ trích với rất nhiều bình luận phía dưới video.

Hình ảnh gây tranh cãi gay gắt của Ngân 98. Ảnh: @luongbangquang.

"Càng xem càng thấy phản cảm", 'vậy như thế nào mới là mặc hở", "mặc quá lố", "không hiểu sao để mọi người làm vậy"... là một số bình luận trên mạng xã hội.

Trước đó, giữa tháng 6/2025, Ngân 98 gây tranh cãi khi đăng loạt ảnh diện váy trắng xẻ sâu, tạo dáng trước gương. Dù khẳng định đây là hình chụp từ năm 2023, nhiều ý kiến vẫn cho rằng hình ảnh quá phô và thiếu tinh tế. Cuối tháng 7, nữ DJ tiếp tục gây bàn tán với clip mặc đồ xuyên thấu trên biển. Trước làn sóng chỉ trích, cô cho biết: “Đúng nơi đúng chỗ thì không lố”.

Vào năm 2020, Ngân 98 từng bị cấm diễn 4 tháng tại Hà Nội sau khi mặc bikini biểu diễn trong quán bar.

Thời gian qua, Ngân 98 còn vướng ồn ào liên quan đến sản phẩm giảm cân do cô bán. Tháng 5/2025, một khách hàng tố cáo sản phẩm này chứa chất gây chán ăn. Nữ DJ phủ nhận, cho rằng bị vu khống. Vào tháng 6, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, rà soát chất lượng sản phẩm do DJ Ngân 98 quảng cáo.

Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) được biết đến khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ. Cô được chú ý hơn kể từ khi hẹn hò ca sĩ Lương Bằng Quang.

Tác giả: Minh An

Nguồn tin: znews.vn