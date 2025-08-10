Subeo, Lọ Lem và những quý tử, ái nữ của loạt sao Việt

Suti, tên thật là Lê Gia An, sinh năm 2008, là con gái của nhạc sĩ Minh Khang và cựu người mẫu Thúy Hạnh. Cô bé từng "quen mặt" với khán giả khi tham gia chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi, mình đi đâu thế?". Cô nàng giờ đây có nhiều sự thay đổi về ngoại hình, ra dáng thiếu nữ tự tin và xinh đẹp. Suti thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ Thúy Hạnh. Hiện tại, cô bé cao 1,63m và được dự đoán sẽ cao hơn nữa. Suti đang học trung học phổ thông và dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đi du học.