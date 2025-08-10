Subeo, Lọ Lem và những quý tử, ái nữ của loạt sao Việt

Subeo (tên thật là Nguyễn Quốc Hưng) là con trai của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đôla) và ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Mới đây, Cường Đôla chia sẻ hình ảnh con trai thực tập và tìm hiểu môi trường làm việc tại một số vị trí trong công ty gia đình. Subeo thử sức với nhiều vai trò, từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, bàn giao nhà đến phục vụ, nhận order tại nhà hàng. Ở tuổi 15, cậu ra dáng thanh niên với chiều cao 1,8 m, được nhận xét gương mặt giống bố và thừa hưởng vóc dáng từ mẹ.
Chíp, tên thật là Nguyễn Phương Linh, sinh năm 2009, là con gái của diễn viên Mạnh Trường. Cô bé từng gây chú ý và có nhiều người hâm mộ khi cùng bố tham gia chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế". Chíp được nhận xét là bản sao của Mạnh Trường về ngoại hình và càng lớn càng xinh đẹp. Mạnh Trường chia sẻ anh cho con gái học đàn piano từ nhỏ. Cô bé có năng khiếu hội họa và diễn xuất, vì thế nam diễn viên và bà xã sẽ để con tự do lựa chọn nghề nghiệp yêu thích.
Con trai ca sĩ Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy có tên thật là Lê Kỳ Anh, tên thân mật là Bo. Ở tuổi 14, Kỳ Anh gây ấn tượng với ngoại hình điển trai và chiều cao nổi bật. Cậu bé có gương mặt khôi ngô, vóc dáng cao ráo và phong thái tự tin. Lệ Quyên cho biết từ nhỏ Kỳ Anh yêu thích thể thao nên cô tạo điều kiện cho con rèn nhiều bộ môn như golf, bóng rổ, đạp xe, gym.
Rio Hạo Nhiên, tên đầy đủ là Nguyễn Hạo Nhiên, sinh năm 2011. Là con trai cả của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà, Rio được công chúng quan tâm từ nhỏ. Rio có thành tích học tập nổi trội, thông thạo tiếng Anh và có thể giao tiếp cơ bản 3 ngôn ngữ Trung, Hàn, Nhật. Dù mới 14 tuổi, Rio đã sở hữu chiều cao nổi bật, thừa hưởng những nét đẹp từ bố mẹ như mũi cao, khuôn mặt thon gọn. Cậu cũng góp mặt trong nhiều phần của series "Lật mặt".
Lọ Lem, tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, là con gái của MC Quyền Linh. Cô thu hút sự chú ý của công chúng nhờ sở hữu vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo, vóc dáng cao ráo. Lọ Lem theo học ngành Cử nhân Kinh doanh tại Đại học RMIT. Bên cạnh việc học, cô còn tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng bố và phát triển sự nghiệp KOL trên mạng xã hội. Dù từng nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London (UAL) - một trong những trường đại học hàng đầu thế giới về thiết kế, Thảo Linh chọn ở lại Việt Nam học tập để gần gũi gia đình.
Suti, tên thật là Lê Gia An, sinh năm 2008, là con gái của nhạc sĩ Minh Khang và cựu người mẫu Thúy Hạnh. Cô bé từng "quen mặt" với khán giả khi tham gia chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi, mình đi đâu thế?". Cô nàng giờ đây có nhiều sự thay đổi về ngoại hình, ra dáng thiếu nữ tự tin và xinh đẹp. Suti thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ Thúy Hạnh. Hiện tại, cô bé cao 1,63m và được dự đoán sẽ cao hơn nữa. Suti đang học trung học phổ thông và dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đi du học.
Bảo Tiên, sinh năm 2008, là con gái của diễn viên Trương Ngọc Ánh. Cô bé là con chung của Trương Ngọc Ánh và chồng cũ Trần Bảo Sơn. Bảo Tiên sở hữu gương mặt thanh tú, đậm chất Á Đông cùng chiều cao nổi bật khoảng 1,7m, đôi chân dài thẳng tắp. Cô bé thường để mặt mộc, mái tóc đen dài, có gu thời trang đơn giản, trẻ trung đúng tuổi.
Tác giả: Mai Trang
Ảnh: FBNV
Nguồn tin: vov.vn