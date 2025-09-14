Nghệ An triển khai kế hoạch bổ sung, luân chuyển nhân lực y tế về tuyến cơ sở

Nghệ An yêu cầu các trung tâm y tế trên địa bàn rà soát, báo cáo thực trạng nhân lực y tế và đăng ký nhu cầu điều động, luân phiên cán bộ về tuyến cơ sở.

Theo kế hoạch, mục tiêu trọng tâm là bảo đảm mỗi trạm y tế xã, phường có ít nhất 2 bác sĩ công tác thường xuyên. Trường hợp chưa thể đáp ứng, các đơn vị phải đề xuất nhu cầu để được bố trí bác sĩ luân phiên về hỗ trợ.

Đồng thời, phòng văn hóa - xã hội tại các xã, phường sẽ phải có tối thiểu một cán bộ chuyên môn y tế nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hiện nay, 130 phòng văn hóa - xã hội cấp xã trong toàn tỉnh có tổng cộng 942 cán bộ, nhưng chỉ có 12 người được đào tạo về y, dược. Do đó, ngành y tế ước tính cần bổ sung thêm khoảng 120 cán bộ có chuyên môn y tế để đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Trước ngày 17/9/2025, các xã, phường và trung tâm y tế phải gửi báo cáo chi tiết về nhân lực hiện có, nhu cầu tăng cường cán bộ chuyên môn, cũng như đề xuất phương án bố trí bác sĩ tại trạm y tế.

Trên cơ sở tổng hợp, Sở Y tế Nghệ An sẽ xây dựng phương án cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đồng thời khuyến khích cán bộ y tế tự nguyện đăng ký về công tác tại cơ sở trước khi tiến hành điều động chính thức.

Được biết, Bộ Y tế đã có hướng dẫn chung cho các địa phương, yêu cầu xây dựng kế hoạch luân phiên, luân chuyển, điều động cán bộ từ tuyến tỉnh, bệnh viện, trung tâm y tế về tuyến xã.

Giải pháp này nhằm củng cố năng lực cho hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm việc khám, chữa bệnh cho người dân không bị gián đoạn trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: Báo VOV