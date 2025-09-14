Nghệ An: Lại vỡ hố chứa nước thải trang trại lợn ở đầu nguồn suối Khe Đền

Chiều 12/9, người dân xóm Khe Sài 2, xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An phát hiện nước suối Khe Đền bốc mùi hôi thối, nước suối có màu đen nên đã báo cho chính quyền xã.

Nhận được tin báo của người dân, ông Lại Văn Dương, Phó chủ tịch xã; ông Trương Minh Hoài, Trưởng phòng Kinh tế xã cùng đại diện Công an xã, chuyên viên Phòng Kinh tế và ban cán sự xóm, người dân đã có mặt tại suối Khe Đền ghi nhận sự việc.

Hố chứa nước thải của trang trại ở đầu nguồn suối Khe Đền, thuộc xóm Khe Sài 2 lại bị vỡ khiến nước thải chảy thẳng ra suối

Sau khi đi ngược lên phía đầu nguồn suối Khe Đền, phát hiện hố chứa nước thải trang trại lợn của ông Vũ Đình Huấn bị vỡ, nước thải trong hố chảy ra suối bốc mùi hôi thối, sủi bọt trắng và có màu đen. Điểm bị vỡ có độ rộng khoảng 2m, sâu 2,5m, có ống nhựa chĩa thẳng ra suối.

Điểm bị vỡ rộng khoảng 2m, sâu 2,5m, có ống nhựa chĩa thẳng ra suối

Sau đó đoàn kiểm tra đã lập biên bản sự việc. Trước sự chứng kiến của các bên liên quan, đoàn lấy 2 mẫu nước thải niêm phong để phân tích.

Ông Lê Văn Hải, quản lý trang trại thừa nhận sự việc hố nước thải bị vỡ khiến nước thải chảy ra suối đồng thời cam kết khắc phục không để nước thải chảy ra ngoài. Phía người dân đề nghị trong vòng 5 ngày trang trại lợn phải chuyển toàn bộ lợn trong trại đi nơi khác.

Nước thải chảy thẳng ra suối khiến bọt nổi trắng xóa, bốc mùi hôi thối, nước suối đổi màu đen

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên trang trại lợn này bị vỡ hố chứa nước thải ra suối. Trước đó, vào hồi tháng 3, hố chứa nước thải của trang trại lợn bị vỡ làm nước thải chảy ra suối khiến cá dưới suối, cá trong ao của người dân chết.

Ngày 17/7, hố chứa nước thải của trang trại lợn này cũng bị rò rỉ khiến cho dòng suối bốc mùi hôi thối, nước màu đen đặc, chính quyền xã Nghĩa Lộc đã đưa mẫu đi phân tích.

Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc có mặt tại hiện trường lập biên bản, ghi nhận sự việc, lấy mẫu nước thải

Mới đây nhất, ngày 18/8, hàng chục hộ dân phát hiện trang trại lợn này xả thải trực tiếp ra suối Khe Đền trong đêm.

Việc trang trại lợn liên tục xảy ra sự cố trong thời gian qua ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống khiến người dân nơi đây rất bức xúc.

Tác giả: Hà Thủy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn