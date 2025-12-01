Thời gian:
Nghệ An: Khó khăn trong việc tái định cư cho người dân vùng 'tâm lũ' Nhôn Mai

Việc xác định các địa điểm thực hiện tái định cư cho người dân tại địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn do quỹ đất bằng phẳng không có, địa hình địa bàn đặc thù chủ yếu là đồi núi, khe suối.

Cuộc sống sinh hoạt của người dân bản Phá Mựt (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) tại khu nhà bạt còn nhiều khó khăn, bất cập. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Một căn nhà nằm sát bên bờ suối ở xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) bị đổ sập do lũ ống, lũ quét xảy ra vào cuối tháng 7/2025. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

13 hộ dân với hơn 60 nhân khẩu của bản Phá Mựt (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) có nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn vẫn phải ở tạm trong những ngôi nhà bạt dựng dưới tán rừng săng lẻ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Những hộ dân có quỹ đất bằng dựng lại nhà ở để sớm tái thiết cuộc sống, sinh kế ổn định, lâu dài. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Ngôi nhà của gia đình bị ảnh hưởng nặng nề sau lũ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

"Nhà tình nghĩa” do Bộ Công an trao tặng đã phát huy hiệu quả, tạo nền tảng tiền đề cho người dân bị thiệt hại nặng nề vùng lũ ở các xã Nhôn Mai, Bắc Lý, Mỹ Lý... của tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Những ngôi “nhà tình nghĩa” do Bộ Công an trao tặng đã phát huy hiệu quả, tạo nền tảng tiền đề cho người dân vùng lũ ở các xã Nhôn Mai, Bắc Lý, Mỹ Lý... của tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Khung cảnh bình yên tại những căn nhà mới được dựng lại sau lũ dữ trên địa bàn các xã biên giới phía Tây tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

