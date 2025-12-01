Nghệ An: Khó khăn trong việc tái định cư cho người dân vùng 'tâm lũ' Nhôn Mai

13 hộ dân với hơn 60 nhân khẩu của bản Phá Mựt (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) có nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn vẫn phải ở tạm trong những ngôi nhà bạt dựng dưới tán rừng săng lẻ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)