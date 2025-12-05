Bên trong căn hộ của nữ diễn viên mặc đẹp nhất phim giờ vàng VTV

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Huyền Lizzie không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn tích lũy được khối tài sản đáng nể. Ảnh: FB Phan Minh Huyền
Nữ diễn viên sở hữu cơ ngơi rộng rãi tại Hà Nội. Ảnh: FBNV
Căn hộ mang phong cách Hàn Quốc tinh tế, thể hiện rõ tâm huyết và gu thẩm mỹ của nữ diễn viên trong từng chi tiết. Ảnh: FBNV
Phòng khách với nội thất sang trọng, có ban công thoáng đãng. Ảnh: FBNV
Khu bếp thiết kế với tông trắng chủ đạo, hài hòa với kiến trúc tổng thể. Ảnh: FBNV
Ban công có khu vực ghế ngồi thư giãn. Ảnh: FBNV
Không gian ngập hoa cỏ cực chill. Ảnh: FBNV
Phòng ngủ của Huyền Lizzie ấn tượng với mảng tường đá đầy nổi bật. Ảnh: FBNV
Phòng thay đồ thiết kế gọn gàng. Ảnh: FBNV
Huyền Lizzie check-in tại phòng khách. Ảnh: FBNV
Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ vlog cắm hoa, dọn nhà. Ảnh chụp màn hình
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn