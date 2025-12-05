Thời gian:
Bên trong căn hộ của nữ diễn viên mặc đẹp nhất phim giờ vàng VTV

Không gian sống của Huyền Lizzie gây ấn tượng với phong cách Hàn Quốc, góc nào cũng đẹp và tinh tế.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Huyền Lizzie không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn tích lũy được khối tài sản đáng nể. Ảnh: FB Phan Minh Huyền

Nữ diễn viên sở hữu cơ ngơi rộng rãi tại Hà Nội. Ảnh: FBNV

Căn hộ mang phong cách Hàn Quốc tinh tế, thể hiện rõ tâm huyết và gu thẩm mỹ của nữ diễn viên trong từng chi tiết. Ảnh: FBNV

Phòng khách với nội thất sang trọng, có ban công thoáng đãng. Ảnh: FBNV

Khu bếp thiết kế với tông trắng chủ đạo, hài hòa với kiến trúc tổng thể. Ảnh: FBNV

Ban công có khu vực ghế ngồi thư giãn. Ảnh: FBNV

Không gian ngập hoa cỏ cực chill. Ảnh: FBNV

Phòng ngủ của Huyền Lizzie ấn tượng với mảng tường đá đầy nổi bật. Ảnh: FBNV

Phòng thay đồ thiết kế gọn gàng. Ảnh: FBNV

Huyền Lizzie check-in tại phòng khách. Ảnh: FBNV

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ vlog cắm hoa, dọn nhà. Ảnh chụp màn hình

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

