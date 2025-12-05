Nghệ An: Người dân sống gần khu xử lý rác mong sớm được di dời

Theo ghi nhận của PV cho thấy, dọc bám theo quốc lộ 1A cách khu liên hợp xử lý rác thải rắn Nghi Yên khoảng 500m có 23 hộ dân ảnh hưởng môi trường mùi hôi thối từ bãi rác.

Các hộ dân dân phải đóng cửa suốt.



Bà Nguyễn Thị Cầu ở xóm 2, xã Hải Lộc cho biết, mùi hôi thối từ bãi rác, người dân phải đóng cửa suốt. Quanh năm ngột ngạt khó chịu nhất là gió Nam thì không thể chịu nổi. Ở đây chưa có nước sạch, người dân chủ yếu là dùng nước giếng khoan, nhưng do nước bị ô nhiễm. Mong muốn lớn nhất là được chuyển đến nơi ở mới.

Không chỉ sinh hoạt bị đảo lộn, khu chợ từng là nơi buôn bán sầm uất của 3 xã cũ (Nghi Yên, Nghi Quang và Nghi Thiết) cũng buộc phải đóng cửa do mùi hôi và ruồi nhặng. Bà Cao Thị Duẫn (67 tuổi) cho hay: “Chợ tan rã, nhiều người buôn bán rơi vào cảnh thất nghiệp, cuộc sống càng thêm khó khăn.”

Bà Nguyễn Thị Cầu và các hộ dân mong muốn sớm được chuyển đến nơi ở mới.



Theo người dân địa phương, khoảng 5 năm trước đã có gần 40 hộ gần bãi rác được di dời, nhưng 23 hộ còn lại sống dọc quốc lộ 1A dù vẫn bị ảnh hưởng nặng nhưng chưa được bố trí tái định cư.

Ba năm trước, các hộ dân từng nhiều lần kiến nghị huyện Nghi Lộc cũ hỗ trợ di dời nhưng đến nay vẫn chưa đạt kết quả. Hiện mỗi người dân chỉ được hỗ trợ 500.000 đồng/6 tháng tiền độc hại, con số được cho là không tương xứng với mức độ ô nhiễm.

Khu xử lý rác thải Nghi Yên. Ảnh: DH



Ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lộc, cho biết tỉnh Nghệ An đã cho chủ trương khảo sát và lựa chọn điểm tái định cư. UBND xã đã có văn bản kiến nghị tỉnh và các sở, ngành liên quan sớm hoàn thiện thủ tục để di dời dân.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An xác nhận việc chậm tiến độ là do giai đoạn chuyển đổi mô hình chính quyền. Dự án tái định cư sắp tới sẽ được giao cho xã làm chủ đầu tư để rút ngắn thời gian, sớm ổn định đời sống cho người dân.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn