Tình hình kinh doanh của bút bi Thiên Long trước tin về tay tập đoàn Nhật

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (TLG) đã có thông báo về giao dịch của Công ty cổ phần đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT), cổ đông lớn nhất sở hữu 46,82% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Theo đó, TLAT đang trong quá trình đàm phán, thống nhất và ký kết giao dịch bán toàn bộ cổ phần cho Tập đoàn Kokuyo - một doanh nghiệp lớn Nhật Bản trong lĩnh vực văn phòng phẩm và nội thất văn phòng.

Bên cạnh quá trình thương thảo này, Tập đoàn Kokuyo sẽ chào mua công khai thêm 18,19% cổ phiếu TLG theo quy định của pháp luật Việt Nam, hướng đến việc sở hữu tới 65,01% vốn điều lệ của TLG.

Doanh thu Thiên Long đạt nhiều ngàn tỉ mỗi năm

Về Thiên Long, tập đoàn này được thành lập từ năm 1981, do ông Cô Gia Thọ làm Chủ tịch HĐQT. Doanh nghiệp này được đánh giá là thương hiệu văn phòng phẩm hàng đầu Việt Nam với hơn 1.000 sản phẩm dưới các thương hiệu như Thiên Long, FlexOffice, Colokit và Flexio. Hiện doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu sản phẩm đến hơn 74 quốc gia.

Còn về tình hình kinh doanh chi tiết, báo cáo tài chính ghi nhận doanh thu TLG trong quý 3-2025 đạt 1.184 tỉ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu ở mức 3.238 tỉ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ.

Doanh số gia tăng nhưng lợi nhuận quý 3 của doanh nghiệp lại chỉ đạt hơn 75,7 tỉ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 375 tỉ đồng, giảm gần 11%.

Theo giải thích từ Thiên Long, kết quả doanh thu tăng trưởng nhờ thị trường xuất khẩu tăng 59 tỉ đồng so với cùng kỳ sau khi doanh nghiệp thích ứng tốt và giải quyết khó khăn trong 6 tháng đầu năm tại một số quốc gia chủ lực.

"Với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ cùng ngành, nhằm mục tiêu chủ động củng cố hệ thống phân phối và thị phần, Thiên Long đã đầu tư mạnh cho hoạt động bán hàng, tăng cường hoạt động kích cầu trong quý 3-2025", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Cũng chính vì vậy, chi phí bán hàng của Thiên Long trong thị trường nội địa tăng lên cao so với cùng kỳ dẫn tới lợi nhuận giảm.

Nhìn vào dải dữ liệu kết quả kinh doanh từ 2006 đến nay của Thiên Long, có thể thấy doanh nghiệp này duy trì tăng trưởng liên tục, ngoại trừ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.

Sau đó, đến năm 2022, doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng và lập kỷ lục doanh thu và lợi nhuận vào năm 2024 với kết quả lần lượt là 3.772 tỉ đồng và 460 tỉ đồng.

Ai là cổ đông lớn của Thiên Long?

Từ một cơ sở sản xuất gia đình nhỏ bé vào năm 1981, ông Cô Gia Thọ đã từng bước gây dựng Thiên Long trở thành tập đoàn văn phòng phẩm số 1 Việt Nam và đang xuất khẩu tới 74 quốc gia trên thế giới.

Hiện ông Thọ đang là Chủ tịch HĐQT của công ty, đồng thời nắm 6,27% vốn của Thiên Long.

Trong khi đó, theo thông báo mới nhất từ Thiên Long, Công ty cổ phần đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT) đang là cổ đông lớn nhất sở hữu 46,82% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

TLAT cũng là doanh nghiệp do ông Cô Gia Thọ là người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Hiện trên sàn chứng khoán, cổ phiếu TLG của Thiên Long được giao dịch ở mức giá 64.200 đồng/đơn vị, tăng gần 24% sau một tháng trở lại đây.

Ngược lại, về phía tập đoàn tính thâu tóm Thiên Long là Kokuyo cũng được biết là doanh nghiệp lớn ở Nhật Bản với lịch sử hoạt động hơn 100 năm. Tập đoàn nước này hiện có chi nhánh kinh doanh văn phòng phẩm, nhãn mác, nội thất văn phòng tại Việt Nam.

Trong đó với lĩnh vực văn phòng phẩm, Kokuyo sở hữu các sản phẩm mang thương hiệu Campus. Thương hiệu văn phòng phẩm của Kokuyo được bán chính thức ở Việt Nam từ năm 2010.

Thiên Long nói họ kỳ vọng "sự tham gia của đối tác quốc tế có uy tín đến từ Nhật Bản là Kokuyo sẽ giúp TLG mở rộng thêm không gian hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, nâng tầm sản phẩm trong và ngoài nước, phù hợp với định hướng chiến lược toàn cầu hóa của TLG".

