Đại tá Lê Đức Hùng giữ chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao

Tham dự buổi lễ có đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội cựu Công an nhân dân; các đồng chí Kiểm sát viên Viện KSND tối cao; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện KSND tối cao.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí đại diện Ban Giám đốc CATP Hà Nội; các đơn vị chức năng thuộc CATP Hà Nội; đại diện lãnh đạo CATP Huế; đại diện lãnh đạo Viện KSND thành phố Hà Nội; TAND thành phố Hà Nội và toàn thể công chức, Điều tra viên thuộc Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, nối từ điểm cầu Viện KSND tối cao đến các điểm cầu Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đắk Lắk.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện KSND tối cao đã công bố Quyết định của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng phòng Viễn thông tin học và Cơ yếu - CATP Hà Nội giữ chức danh Điều tra viên cao cấp và chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/12/2025.

Đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao trao quyết định và chúc mừng tân Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao Lê Đức Hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Viện KSND tối cao, đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao chúc mừng đồng chí Lê Đức Hùng, chúc mừng Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã được bổ sung thêm một đồng chí Phó Thủ trưởng được đào tạo chính quy, có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn 33 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Hải Quân cũng cảm ơn Bộ Công an, CATP Hà Nội đã đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện bổ sung cho Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao một đồng chí lãnh đạo có năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm. Việc Bộ Công an, CATP Hà Nội đồng ý điều động và giới thiệu đồng chí Lê Đức Hùng giữ chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao thể hiện sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai ngành trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao đề nghị đồng chí Lê Đức Hùng trên cương vị mới cần nhanh chóng tiếp cận, bắt tay ngay vào công việc, nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của ngành KSND và Cơ quan điều tra; phát huy phẩm chất chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và phong cách làm việc gương mẫu; xây dựng đoàn kết trong Đảng ủy, Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, Điều tra viên tại đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo CATP Hà Nội chúc mừng đồng chí Lê Đức Hùng.

Đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao yêu cầu đồng chí Lê Đức Hùng chủ động cùng tập thể đơn vị đề ra giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động; tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Điều tra viên về chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp và đạo đức công vụ; phát huy hơn nữa vai trò của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao nói riêng và ngành KSND nói chung.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, Điều tra viên về chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp và đạo đức công vụ. Đồng thời, tạo môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, khuyến khích tinh thần học hỏi, sáng tạo, để mỗi cán bộ trong đơn vị đều phát huy được năng lực, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Đức Hùng, tân Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bày tỏ niềm vinh dự, xúc động, cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND tối cao và Lãnh đạo Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã tin tưởng, tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao.

Tân Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao Lê Đức Hùng chia sẻ: "Khi nhận nhiệm vụ tại Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, tôi càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành KSND. Lời dạy được treo trang trọng tại sảnh làm việc của cơ quan Viện KSND tối cao đã luôn nhắc nhở mỗi cán bộ, mỗi bước chân khi vào cơ quan làm việc phải luôn ý thức rõ trách nhiệm và sứ mệnh của mình “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. 10 chữ vàng này tôi luôn cảm nhận, đây sẽ là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ, mọi hành động và mọi quyết định nghiệp vụ của mình, làm chuẩn mực tu dưỡng, rèn luyện cho bản thân trong suốt quá trình công tác tại nơi đây".

Trên cương vị mới, đồng chí Lê Đức Hùng hứa sẽ thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao và dành toàn bộ tâm huyết, trí tuệ và kinh nghiệm 30 năm công tác để tận tâm, tận lực cống hiến hết mình cho ngành KSND nói chung và Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao nói riêng.

Tác giả: H.Q

Nguồn tin: anninhthudo.vn