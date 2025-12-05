Cháy quán ăn trung tâm TP HCM, 4 người c.h.ế.t

Khoảng 5h, hỏa hoạn bùng lên từ khu bếp một quán lẩu, ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ), khiến nhiều người mắc kẹt phải leo lên sân thượng kêu cứu.

Khói lửa bao trùm quán ăn ở đường Trần Hưng Đạo khiến 5 người mắc kẹt. Ảnh: Minh Hoàng

Lửa nhanh chóng lan vào vật dụng dễ cháy, chặn lối thoát phía trước. Phòng Cảnh sát PCCC huy động 5 xe chữa cháy, một xe thang và hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Nhiều tổ công tác phun nước khống chế đám cháy từ tầng trệt và chống cháy lan.

Quán ăn xảy ra cháy chỉ có một lối thoát hiểm cửa chính. Ảnh: Đình Văn

Sau khoảng 30 phút, hỏa hoạn được dập tắt, nhiều tài sản trong quán bị thiêu rụi. Các nạn nhân mắc kẹt được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến 6h, lực lượng chức năng tiếp tục làm mát hiện trường.

Thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, trong vụ cháy quán ăn ở phường Cầu Ông Lãnh, cơ sở 2 của bệnh viện (Bệnh viện đa khoa Sài Gòn) đã tiếp nhận 6 nạn nhân. Trong đó, hiện ghi nhận 4 ca tử vong (ngưng tim trước khi nhập viện); 2 ca còn lại được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 1.

Xe thang giương cao để lính cứu hỏa cứu người mắc kẹt ở lầu 1 và dập lửa. Ảnh: Minh Hoàng

Quán xảy ra cháy là một căn nhà ba tầng, chỉ có một lối thoát hiểm cửa chính, mặt tiền ở các tầng phía được lắp biển hiệu che kín, không còn ban công. Quán cách chợ Bến Thành chưa đến một km, gần Bệnh viện Đa khoa Tân Định và trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC TP HCM.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Tác giả: Đình Văn

Nguồn tin: vnexpress.net