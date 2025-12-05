Nafoods Group tiếp tục giành cú đúp giải thưởng tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025

Sau gần 6 tháng bình chọn, vượt qua hơn 500 doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn giao dịch, CTCP Nafoods Group (HOSE: NAF) vinh dự đạt cú đúp giải thưởng Top 20 báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm phi tài chính và Top 4 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất - nhóm vốn hóa nhỏ trong khuôn khổ Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2025 (Vietnam Listed Company Award – VLCA 2025). Đây là năm thứ hai liên tiếp Nafoods đạt được cú đúp giải thưởng tại Cuộc bình chọn này. Đây là sự ghi nhận rõ ràng cho nỗ lực kiên định của Nafoods Group trong xây dựng hệ thống quản trị minh bạch, thúc đẩy chuyển đổi xanh và nâng cao chuẩn mực phát triển bền vững trong toàn chuỗi giá trị.

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Đại diện Nafoods Group nhận danh hiệu Top 20 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2025;

Đối với hạng mục Báo cáo thường niên, năm 2025 ghi nhận sự nâng chuẩn mạnh mẽ trong chất lượng báo cáo thường niên của các doanh nghiệp niêm yết. Với bộ tiêu chí toàn diện hơn, quy trình đánh giá nghiêm ngặt và sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, giải thưởng định hướng doanh nghiệp chuyển từ “đáp ứng quy định” sang “công bố thông tin để tạo dựng niềm tin”. Điểm nhấn tập trung ở tính hữu ích của thông tin, mức độ kết nối giữa chiến lược – vận hành – kết quả kinh doanh và khả năng giải trình của doanh nghiệp trước cổ đông.

Việc chấm điểm Báo cáo thường niên ở vòng sơ khảo được thực hiện bởi bên thứ ba độc lập là Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) dựa trên các tiêu chí về cả nội dung và hình thức. Dựa trên danh sách đề cử vào vòng Chung khảo của hai Sở Giao dịch Chứng khoán, Ban tổ chức sẽ mời 4 công ty kiểm toán hàng đầu (Big 4) là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC thực hiện soát xét kết quả vòng sơ khảo, nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, độc lập, khách quan và chuyên sâu trong việc xét chọn. Hai Sở giao dịch chứng khoán thẩm định lại kết quả lần cuối trước khi công bố.

Kết quả, năm nay có 97 doanh nghiệp niêm yết có Báo cáo thường niên tốt nhất lọt vào vòng chung khảo. Trong đó, 23 doanh nghiệp thuộc nhóm ngành tài chính và 74 doanh nghiệp thuộc nhóm ngành phi tài chính. Tại vòng chung khảo, Hội đồng bình chọn bao gồm các chuyên gia đầu ngành, độc lập, nhiều kinh nghiệm đến từ các tổ chức uy tín trên thị trường, dựa vào kết quả chấm Sơ khảo, thảo luận đánh giá để bình chọn ra 10 báo cáo thường niên đạt giải ở nhóm tài chính và 20 báo cáo thường niên đạt giải ở nhóm phi tài chính.

Đây là năm thứ 8 liên tiếp, Nafoods lọt vào vòng chung khảo ở hạng mục giải thưởng này, và là năm thứ hai liên tiếp Nafoods vinh dự là một trong 20 doanh nghiệp được xướng tên ở hạng mục Báo cáo thường niên xuất sắc nhất nhóm phi tài chính.

Nafoods Group tiếp tục ghi danh Top 4 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất năm 2025;

Đối với hạng mục Quản trị công ty năm nay được triển khai trên toàn bộ doanh nghiệp thuộc bộ chỉ số chung VNX-Allshare kỳ tháng 4/2025 – nhóm có mức độ đại diện cao nhất cho thị trường niêm yết. Đội ngũ chuyên gia của VIOD thực hiện chấm sơ khảo dựa trên các tài liệu doanh nghiệp công bố rộng rãi như báo cáo thường niên, báo cáo quản trị, điều lệ, quy chế nội bộ, tài liệu ĐHĐCĐ…, trước khi Big 4 thực hiện soát xét độc lập nhằm đảm bảo độ chuẩn hóa và khách quan. Với yêu cầu cao hơn và cấu phần đánh giá chi tiết hơn, kết quả năm nay phản ánh tương đối rõ nét mức độ trưởng thành của hệ thống quản trị trong doanh nghiệp niêm yết Việt Nam.

Kết quả năm nay, có 107 doanh nghiệp có tình hình quản trị công ty tốt nhất được chọn vào vòng chung khảo, phân theo từng nhóm vốn hóa. Trong đó, 35 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa lớn, 36 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa vừa và 36 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa nhỏ. Tại vòng chung khảo, Hội đồng bình chọn đã chọn ra 22 Doanh nghiệp có tình hình quản trị công ty tốt nhất, bao gồm Top 8 nhóm vốn hóa lớn, Top 10 nhóm vốn hóa vừa và Top 4 nhóm vốn hóa nhỏ.

2025 là năm thứ 6 Nafoods lọt vào vòng chung khảo ở hạng mục này, và là lần thứ 4 Nafoods vinh dự được vinh danh trong TOP 4 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa nhỏ. Đây cũng là năm đánh dấu bước tiến quan trọng của Nafoods trong thu hút nguồn lực quốc tế khi doanh nghiệp ký kết thành công hai hợp đồng vốn xanh với tổng giá trị 680 tỷ đồng từ FMO (Hà Lan) và responsAbility (Thụy Sĩ). Việc vượt qua quy trình thẩm định ESG nghiêm ngặt của các định chế tài chính lớn tại châu Âu là tín hiệu cho thấy mô hình phát triển xanh của Nafoods được đánh giá cao trên bình diện quốc tế. Không chỉ là nguồn lực tài chính, dòng vốn này góp phần củng cố niềm tin của thị trường vào chiến lược tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Nafoods Group Ký Kết Hợp Tác Chiến Lược Trị Giá 20 Triệu USD với FMO – Ngân Hàng Phát Triển Doanh Nghiệp Hà Lan tháng 8/2025.

Với chặng đường ba thập kỷ nỗ lực đồng hành theo định hướng nông nghiệp xanh – số hóa – tuần hoàn, Nafoods cam kết không ngừng cải thiện các hoạt động quan hệ cổ đông, đáp ứng và vượt trên yêu cầu minh bạch thông tin, đồng thời đảm bảo vai trò, lợi ích của các bên liên quan.

Giải thưởng VLCA 2025 vì vậy không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong năm qua, mà còn là động lực để Nafoods tiếp tục đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam trong tiến trình nâng hạng, cũng như đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Tác giả: Thu Hải

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn