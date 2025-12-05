Tiền vệ MU gây phẫn nộ

Ugarte vướng chỉ trích.



Phút 77 trên sân Old Trafford, HLV Ruben Amorim tung Ugarte vào thay Matheus Cunha trong bối cảnh MU đang dẫn trước West Ham 1-0. Nhưng đến phút 84, Soungoutou Magassa của West Ham đưa bóng vào lưới Senne Lammens, khiến hơn 70.000 CĐV tại Old Trafford chết lặng. Đội khách sau đó tử thủ thành công để mang về 1 điểm quý giá.

Nhiều CĐV cho rằng sự xuất hiện của Ugarte khiến MU đánh mất thế kiểm soát và bị gỡ hòa. Một tài khoản viết trên mạng xã hội: “Mỗi lần Ugarte vào sân là chúng ta thủng lưới”. CĐV khác lên tiếng: “Ugarte vào và phá hỏng toàn bộ thế trận”. Một fan khác bình luận: “Amorim tiếp tục tin dùng Ugarte thay vì Kobbie Mainoo? Vậy là đủ lý do để sa thải rồi đấy”.

Không chỉ CĐV, cựu danh thủ Gary Neville trên Sky Sports cũng đặt dấu hỏi về quyết định thay người của Amorim. Ông nói: “Dẫn 1-0 mà để trận đấu trôi như vậy là rất nguy hiểm. Những thay đổi của Amorim nhằm giữ tỷ số nhưng lại phản tác dụng”.

Trận hòa đáng thất vọng khiến “Quỷ đỏ” giậm chân ngoài top 4 với 22 điểm, kém vị trí dự Champions League của Chelsea 2 điểm. Trong khi đó, West Ham vẫn đứng thứ 18, nằm trong nhóm rớt hạng cùng Wolves và Burnley.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn