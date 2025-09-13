Nghệ An: Dự án đường 750 tỷ đồng gặp khó, ảnh hưởng đến tiến độ thi công

Dự án đường N5 giai đoạn 2 có chiều dài 5km được UBND tỉnh Nghệ An giao Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam làm chủ đầu tư và triển khai thi công từ năm 2018.

Với tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng, dự án đường N5 giai đoạn 2 kéo dài từ Quốc lộ 1A và được đấu nối vào đường ven biển qua tỉnh Nghệ An.

Mặc dù vậy, sau nhiều năm khởi công đến nay dự án này vẫn chưa thể hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Ghi nhận vào ngày 13/9, dự án đường N5 giai đoạn 2 vẫn chưa thể thông tuyến. Ngay đoạn đầu Quốc lộ 1A vẫn chưa thể thi công. Nhiều năm qua, đoạn đường này được trưng dụng làm bãi để xe ô tô

Do dự án N5 dang dở nên xuất hiện tuyến đường ngang tự phát nối Quốc lộ 1A qua đường sắt Bắc Nam. Nền đường đất rộng chừng 3-4m, mặt đường xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, việc đi lại của người dân trở nên mất an toàn. Đây cũng “điểm đen” tai nạn giao thông đường sắt trong nhiều năm vừa qua.

Qua quan sát, phần lớn tuyến đường đã được thảm nhựa cả 2 chiều. Thế nhưng vỉa hè vẫn chưa được thi công. Trong khi đó, chỉ có rải rác công nhân tại một số vị trí, không có dấu hiệu của việc hoàn thành trong thời gian sắp tới.

Theo tìm hiểu của phóng viên, giai đoạn 2 đường N5 có chiều dài chỉ 5km nhưng việc thi công liên tục bị gián đoạn là do khó khăn về nguồn vốn và vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, cuối năm 2022, phát sinh vướng mắc liên quan đến một số diện tích nuôi trồng thủy sản theo phê duyệt và quy định trước đó không được đền bù, hỗ trợ nhưng sau đó các hộ đã bổ sung cơ sở pháp lý nên phải trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung.

Hiện, dự án vẫn đang vướng hệ thống điện lưới nên vẫn chưa thể thi công. Việc chậm hoàn thành các dự án liên quan đến ngành điện là do tính chất đặc thù, phức tạp của hệ thống lưới điện truyền tải, cao thế nên tiến độ di dời đường dây vẫn còn chậm, không đảm bảo tiến độ được giao.

Ông Đinh Văn Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu vực Khu kinh tế Nghệ An cho biết, dự án đã hoàn thành hơn 80% khối lượng, nhưng do chưa giải phóng mặt bằng nên vẫn còn dang dở. “Chúng tôi đang phối hợp với điện lực để thống nhất phương án di dời hệ thống điện lưới. Sau khi có mặt bằng, chúng tôi sẽ thúc đẩy nhà thầu thập trung máy móc hoàn thành dự án đúng tiến độ”, ông Phong nói.

Giai đoạn 2 đường N5 là một trong những hạng mục chính thuộc dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh Nghệ An nhằm kết nối đường N5 (Quốc lộ 7C) và Khu Công nghiệp WHA về cảng nước sâu Cửa Lò, tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng gồm đường và cầu vượt đường sắt Bắc - Nam, cầu vượt sông Cấm...

Sau khi dự án đường N5 kéo dài hoàn thành có ý nghĩa hết sức quan trọng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn