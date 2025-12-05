'Viên kim cương gia bảo' của Chủ tịch Masan

Tỉ phú Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan, kể chuyện nước mắm Việt bán 10 USD ở Hàn Quốc, gấp 10 lần giá tại Việt Nam - Ảnh: C.H

Hàng Việt bán giá cao khi ra quốc tế

Roadshow "MCH niêm yết HOSE và câu chuyện tăng trưởng" diễn ra tại TP.HCM chiều 4-12 và kéo dài đến tối khi có sự xuất hiện bất ngờ của ông Nguyễn Đăng Quang từ phía dưới khán phòng, khiến hàng trăm nhà đầu tư hào hứng dõi theo.

Chủ tịch Masan cho biết người Việt Nam ngày nay không chỉ cần ăn no, mặc ấm mà khao khát những trải nghiệm sống chất lượng, giàu cảm xúc. Nhìn thấy thị trường tiềm năng, với Masan Consumer (MCH) hành trình cao cấp hóa mới chỉ bắt đầu.

Dẫn chứng việc một chai nước mắm có thể bán giá 10 USD tại Hàn Quốc so với 1 USD tại Việt Nam, theo ông, sự khác biệt ấy không đến từ nguyên liệu mà từ khả năng sáng tạo và trải nghiệm thương hiệu khi sản phẩm được "nâng tầm".

Đây cũng là cơ sở cho chiến lược cao cấp hóa mà MCH đang theo đuổi trong bối cảnh người Việt càng ưu tiên chất lượng.

Từ câu chuyện nước mắm, ông Quang giới thiệu ba trụ cột chiến lược MCH sẽ theo đuổi trên hành trình "Go Global" đưa giá trị ẩm thực Việt lan tỏa ra thế giới bằng tinh thần "ngã ở đâu đứng lên ở đó".

Ứng dụng công nghệ làm "những điều không khác trước bằng một cách khác trước" với nền tảng consumer-tech và cao cấp hóa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tinh tế của người tiêu dùng.

Đây cũng lần đầu ông Quang lý giải lý do ông xem MCH là "viên kim cương gia bảo" của Masan.

MCH hội tụ năm giá trị cốt lõi. Dòng tiền và cổ tức ổn định; tăng trưởng bền vững nhờ thu nhập người Việt vượt 5.000 USD; vị thế dẫn đầu chiếm tới 80% lợi nhuận ngành; hệ thống phân phối phủ 500.000 điểm bán và đặc biệt là năng lực xây dựng thương hiệu.

Các sản phẩm mới trưng bày tại sự kiện Roadshow MCH - Ảnh: C.H

Chin-su, Nam Ngư, Omachi, Wake-Up... vào top 100 triệu USD/năm

Tại sự kiện, MCH công bố nhiều kết quả kinh doanh nổi bật giai đoạn 2017 - 2024, biên lợi nhuận hoạt động duy trì trên 23%, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng kép gần 20% mỗi năm, doanh thu năm 2024 đạt khoảng 1,2 tỉ USD và từ 2018 đến nay công ty đã chi trả gần 1,5 tỉ USD cổ tức tiền mặt.

Công ty cũng cho hay từ năm 2002 đến nay đã tung ra 1.200 sản phẩm mới, tỉ lệ thành công 20%, gấp bốn lần trung bình FMCG châu Á. Hệ thống gần 4.500 cửa hàng rút ngắn 50% thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, chỉ còn 15 ngày và 6-12 tháng từ ý tưởng đến thương mại hóa toàn quốc.

Với các chiến lược tiếp cận người tiêu dùng đa dạng, theo bà Nguyễn Trương Kim Phượng - Giám đốc marketing, MCH đã chuyển từ phục vụ "bếp ăn gia đình" sang đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của 100 triệu người Việt. Từ đó, đặt mục tiêu chiếm 10-20% thị phần thị trường thực phẩm đồ uống 15,7 tỉ USD vào năm 2030 và phát triển sản phẩm cao cấp cho các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ông Trương Công Thắng - Tổng giám đốc - cho biết MCH không xây dựng thương hiệu mẹ mà hình thành hệ sinh thái các thương hiệu quốc dân như Chin-su, Nam Ngư, Omachi, Wake-Up, Kokomi… Mỗi thương hiệu đều đạt doanh thu trên 100 triệu USD/năm.

Hiện có 11 thương hiệu trong nhóm tiềm năng, mục tiêu đến năm 2030 là tất cả 16 nhãn hiệu đều vượt mốc này tại Việt Nam và quốc tế.

Ông Thắng dẫn số liệu cho thấy trong 16 doanh nghiệp FMCG vốn hóa trên 1 tỉ USD tại Đông Nam Á, chỉ Masan Consumer đồng thời đạt tăng trưởng kép trên 10% và biên lợi nhuận trên 20% giai đoạn 2022 - 2024.

Cổ phiếu MCH sẽ chuyển sàn từ UPCom HoSE trong tháng 12 Theo đại diện công ty, MCH dự kiến niêm yết HoSE ngay trong tháng 12, hứa hẹn thu hút dòng vốn mới trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam tăng tốc cuối năm. Đại diện Vietcap nhận định MCH có thể sớm được xem xét vào rổ VN30 và thu hút mạnh dòng vốn ETF sau thời gian đủ điều kiện margin. Hiện cổ phiếu MCH giao dịch trên UPCoM với giá xoay quanh 220.000 đồng/cổ phiếu.

Tác giả: Công Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ