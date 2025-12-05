Lừa người nhà bạn gái 78 tỉ để đánh bạc online, giám đốc lãnh án chung thân

Nguyễn Bình Định bị tòa án tuyên mức phạt tù chung thân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 4-12, bị cáo Nguyễn Bình Định (42 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh, cựu Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại DKD) bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị hại trong vụ án là vợ chồng ông Nguyễn Ngọc H. (ngụ Hà Nội), được xác định là người thân của bạn gái Định.

Tổng số tiền Định đã chiếm đoạt của vợ chồng ông H. lên tới 78 tỉ đồng.

Chiêu lừa giúp mua căn hộ của cựu giám đốc doanh nghiệp

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 4-2022, vợ chồng ông H. tìm mua căn hộ tại một dự án ở Hưng Yên. Vợ chồng ông đã gặp bà Nguyễn Thị Hoài Oanh, làm nghề môi giới bất động sản và đã chuyển cho bà Oanh hơn 24 tỉ để đặt mua 2 căn hộ.

Tuy nhiên bà Oanh không tìm được căn hộ như thỏa thuận nên giới thiệu khách cho Định.

Cáo trạng của viện kiểm sát thể hiện thời điểm đó, Định không sở hữu căn hộ nào tại dự án mà vợ chồng ông H. đang có nhu cầu mua. Tuy nhiên khi được bà Oanh giới thiệu, Định đã đưa ra thông tin gian dối có khả năng giúp họ ký được hợp đồng mua căn hộ.

Tin tưởng Định, vợ chồng ông H. yêu cầu bà Oanh chuyển tiền đã nhận của mình sang cho Định. Tổng số tiền bà Oanh đã chuyển cho Định là 26 tỉ, bao gồm cả tiền cho Định vay, cáo trạng nêu.

Định khai sau khi nhận số tiền trên, bị cáo không thực hiện như cam kết tìm mua căn hộ cho khách hàng, mà sử dụng trả nợ, đánh bạc online và chi tiêu cá nhân.

Vẫn theo cáo trạng, mặc dù chưa mua được 2 căn hộ như thỏa thuận, Định vẫn tiếp tục yêu cầu vợ chồng ông H. phải nộp thêm 14,6 tỉ đồng.

Ngày 24-6-2022, do nhiều lần nhận tiền nhưng chưa mua được căn hộ, Định đại diện Công ty DKD ký hợp đồng góp vốn với vợ chồng ông H. nhằm mục đích tạo niềm tin với bị hại, để họ không đòi lại tiền, cáo trạng nêu.

Dùng tiền lừa đảo đánh bạc online

Đến tháng 8-2022, vợ chồng ông H. nhiều lần hỏi thì Định tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng đã dùng tiền để đặt mua căn hộ. Tuy nhiên do thị trường bất động sản khu vực đó không tốt, nên Định sẽ giúp họ bán 2 căn hộ này lấy tiền đầu tư dự án khác tốt hơn.

Thời điểm này, Định quen và có quan hệ tình cảm với em ruột vợ ông H.. Do đó vợ chồng ông H. càng tin tưởng, chuyển tiền theo yêu cầu của Định, cáo trạng nêu.

Cơ quan truy tố cáo buộc Định còn đưa thông tin gian dối về việc Công ty DKD đang đầu tư vào 2 dự án khác ở Hà Nội có khả năng sinh lời cao.

Định cho vợ chồng ông H xem một số giấy tờ, hồ sơ giới thiệu về dự án nhà ở Thế Giới Hoàng Gia. Tuy nhiên trên thực tế doanh nghiệp của bị cáo không ký kết hợp đồng với chủ đầu tư dự án này, cũng không được ủy quyền bán căn hộ.

Viện kiểm sát cáo buộc Định đã nhận tổng cộng 78 tỉ đồng của vợ chồng ông H.. Tại cơ quan điều tra, vị giám đốc này khai đã dùng tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ và đánh bạc online.

Đến giữa năm 2023, vợ chồng ông H. phát hiện Định đưa ra thông tin dự án không có thật nên đòi lại tiền. Tuy nhiên Định không trả tiền đã chiếm đoạt cho bị hại và bỏ trốn.

Đến ngày 19-8-2024, Định bị cơ quan công an bắt trong trường hợp khẩn cấp. Tại tòa, Định thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Bình Định mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án được tòa tuyên hôm nay nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nên cần có mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ