FLC Faros có nữ chủ tịch 32 tuổi

FLC Faros liên tục điều chỉnh bộ máy lãnh đạo cấp cao - Ảnh: Website FLC Faros

Công ty CP xây dựng FLC Faros (ROS) đã ban hành nghị quyết liên quan đến việc thay đổi nhân sự cấp cao trong hội đồng quản trị (HĐQT).

Theo đó, ông Đào Danh Ngọc được miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, HĐQT quyết định bổ nhiệm bà Phạm Tú Anh (sinh năm 1993), hiện là thành viên HĐQT, đảm nhiệm chức chủ tịch từ ngày 2-12.

Đáng chú ý, ông Đào Danh Ngọc mới được giao vị trí chủ tịch từ ngày 9-9, tức chỉ đảm nhiệm chức chưa đầy 3 tháng.

Những thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh FLC Faros liên tục điều chỉnh bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Trước đó, vào ngày 1-12, HĐQT đã thông báo miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Thọ khỏi chức phó tổng giám đốc, trong khi ông mới nhậm chức vào cuối tháng 9.

Hồi đầu tháng 11, ông Đỗ Ngọc Ân (sinh năm 1973) được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc thường trực, thay cho ông Trịnh Văn Nam.

Trong tháng 9, hai nhân sự cấp cao khác gồm ông Đỗ Mạnh Hùng - chủ tịch HĐQT - và ông Trịnh Huy Linh - thành viên HĐQT - cũng đồng loạt xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Cả hai từng được bầu tại đại hội cổ đông bất thường ngày 16-1-2025.

Ông Đỗ Mạnh Hùng từng là thành viên HĐQT Tập đoàn FLC và chủ tịch HĐQT FLC Stone. Sau khi ông Hùng rời ghế chủ tịch, vị trí này được giao cho ông Đào Danh Ngọc trước khi chuyển tiếp cho bà Phạm Tú Anh.

Bà Tú Anh từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong hệ sinh thái FLC và là vợ của ông Trịnh Văn Nam.

Cổ phiếu ROS của FLC Faros từng góp mặt trong rổ VN30 FLC Faros được thành lập năm 2011, tiền thân là Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, thuộc hệ sinh thái FLC của cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết. Tháng 9-2016, FLC Faros đưa 430 triệu cổ phiếu ROS lên sàn chứng khoán, với giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên 12.600 đồng/cổ phiếu. ROS từng là thành viên rổ VN30 - nhóm 30 cổ phiếu danh giá nhất trên thị trường và từng đạt đỉnh giá 214.000 đồng/cổ phiếu vào năm 2017. Tuy nhiên, ngày 5-9-2022, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) quyết định hủy niêm yết cổ phiếu ROS do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Tác giả: Linh Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ