Loạt dự án trăm tỷ của Sài Gòn Land ở Nghệ An được gia hạn tiến độ

Yêu cầu thực hiện đúng tiến độ được gia hạn

UBND tỉnh Nghệ An vừa qua đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Thuế, Đoàn kiểm tra liên ngành 1581, UBND các xã Vinh Hưng, Trường Vinh, Con Cuông, Cửa Lò, Hoàng Mai, Nhân Hòa về việc xử lý các dự án thuộc Đoàn kiểm tra 03 theo quyết định 1581 của tỉnh Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An cho phép thực hiện các thủ tục để gia hạn tiến độ sử dụng đất với 8 dự án, điều chỉnh tiến độ 1 dự án. Trong số này có 3 dự án được điều chỉnh tiến độ sử dụng đất do CTCP Tổng công ty Sài Gòn Land làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Dự án Khu tổ hợp dịch vụ thương mại và nhà ở tổng hợp Tecco tại thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông (nay là xã Con Cuông), Dự án Khu nhà ở dịch vụ tổng hợp Vinh Land tại xã Nghi Kim, TP. Vinh (nay là phường Vinh Hưng).

Hai dự án có thời gian gia hạn 18 tháng kể từ ngày có quyết định cho phép gia hạn của cơ quan có thẩm quyền.

Dự án Sân vận động và Khu nhà ở tại khối 13, phường Cửa Nam, TP. Vinh (nay là phường Thành Vinh) được gia hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định cho phép gia hạn của cơ quan có thẩm quyền.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu CTCP Tổng công ty Sài Gòn Land cũng như các chủ đầu tư các dự án khác tập trung nguồn lực, khẩn trương xây dựng hoàn thành phần còn lại của dự án theo đúng quy định và thời gian được UBND tỉnh cho phép gia hạn, đồng thời phải khắc phục các tồn tại (nếu có) đảm bảo đúng quy định.

Quá trình thi công dự án phải đảm bảo an toàn xây dựng, giao thông, vệ sinh, môi trường, phòng cháy, chữa cháy... Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thực hiện dự án về các Sở.

Trường hợp thực hiện không đúng tiến độ được gia hạn, chủ đầu tư sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra như đã cam kết.

Dự án Tổ hợp Dịch vụ thương mại và nhà ở Tổng hợp Tecco tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An của Sài Gòn Land vẫn còn dang dở sau gần 13 năm được chấp thuận chủ trương đầu tư. Ảnh: Duy Anh

Những dự án được gia hạn của Sài Gòn Land đang triển khai ra sao?

Tại Nghệ An, Sài Gòn Land đang hiện diện ở hàng loạt dự án với vai trò là chủ đầu tư, ngoài các dự án đã hoàn thành, đến nay vẫn còn nhiều dự án đang chậm tiến độ, trong đó có 3 dự án vừa được nêu ở trên.

Dự án Khu tổ hơp dịch vụ thương mại và nhà ở tổng hợp Tecco Con Cuông (dự án) tại thị trấn Con Cuông được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt vào năm 2011, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 513 tỷ đồng, trên diện tích hơn 9,7 ha, quy mô dân số 2.000 người, dự kiến cung cấp ra thị trường 144 lô nhà ở liền kề, 15 lô nhà ở biệt thự, 2 tòa nhà cao 12 tầng, 1 tòa cao 4 tầng và khách sạn cao 7 tầng.

Ngoài ra còn có đất hội quán, đất cây xanh, TDTT tập trung, nhà trẻ, đất giao thông đối nội, đất giao thông đối ngoại. Thời gian thực hiện dự án tối đa 5 năm kể từ ngày khởi công và dự kiến sẽ đưa vào khai thác, sử dụng vào tháng 6/2015.

Thế nhưng, đã hơn 14 năm kể từ khi động thổ, dự án mới thi công đường quy hoạch nội bộ, lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh, san nền và phân lô khu nhà ở liền kề, biệt thự.

Hay, dự án Khu đô thị Vinhland tại xã Vinh Hưng, với quy mô hơn 119.477m2, Sài Gòn Land cũng chỉ mới xây được nhà ở xã hội, hạ tầng phân lô bán nền, còn nhiều hạng mục khác vẫn đang "nằm trên giấy".

Một dự án khác được nêu tên trong quyết định nói trên của tỉnh Nghệ An là dự án Khu nhà ở thấp tầng tại Khối 13, phường Bến Thủy (TP. Vinh) (nay là phường Trường Vinh) có quy mô 6.986m2 đến nay vẫn đang trong tình trạng chậm tiến độ…

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Tổng công ty Sài Gòn Land (có trụ sở tại tầng 17 C1 Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Vinh (nay là phường Thành Vinh), tỉnh Nghệ An) thành lập vào năm 2010 với tiền thân là CTCP Phát triển đô thị Vinh, đến năm 2019 được đổi tên thành như hiện nay.

Tại thời điểm tháng 5/2021, Sài Gòn Land có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, do bà Nguyễn Thị Yến (Nghệ An) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật. Đến tháng 8/2024, vị trí của bà Yến được thay thế bằng ông Võ Xuân Hoàng (Hà Nội).

Ngoài là Chủ tịch HĐQT của Sài Gòn Land, ông Hoàng còn đại diện cho các doanh nghiệp khác như: CTCP Đầu tư và kinh doanh bất động sản Tecco, Công ty TNHH kiến trúc Foster architects.

Được biết, thời điểm từ 13/6/2023 – 12/6/2024, Cục Thuế tỉnh Nghệ An Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Sài Gòn Land do không chấp hành nộp tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: nhadautu.vn