Nghệ An chính thức thông tuyến Quốc lộ 48C qua cầu Xốp Chạng

Nước lũ cuốn trôi nhịp cầu Xốp Chạng trên Quốc lộ 48C, làm biến dạng hoàn toàn lòng suối khu vực hai bên cầu. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Ngày 4/12, ông Lê Cảnh Hiệp, Phó Giám đốc Công ty cổ phần 495, xác nhận thông tin và cho biết: Đơn vị thi công đã hoàn tất việc sửa chữa cầu Xốp Chạng (thuộc Km82+900) trên tuyến Quốc lộ 48C trước đó đã bị lũ cuốn trôi, giao thông trên tuyến quốc lộ huyết mạch, trọng yếu này đã chính thức được thông tuyến từ đầu giờ chiều ngày 3/12.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2025, do ảnh hưởng của bão số 10, nước lũ từ thượng nguồn suối Nậm Ngân đổ về gây lũ ống, lũ quét với cường suất rất lớn, lưu tốc cực mạnh mang theo nhiều rác, thân cây, đất đá dồn ứ, mắc kẹt lại nhịp cầu Xốp Chạng.

Cao điểm lũ dâng đã làm đổ sập và cuốn trôi kết cấu 2 nhịp cầu Xốp Chạng (nằm giáp ranh giữa địa bàn 2 xã Nga My và Yên Hòa, tỉnh Nghệ An), gây chia cắt và làm tê liệt giao thông trên tuyến Quốc lộ 48C.

Có mặt tại cầu Xốp Chạng trong ngày thông tuyến, ông Nguyễn Đình Diện, Tư vấn giám sát trưởng thuộc Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 2 (Khu quản lý Đường bộ II), cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, đơn vị Khu quản lý Đường bộ 2 đã lắp đặt biển báo, bố trí triển khai các biện pháp cảnh báo giao thông, tổ chức lực lượng hướng dẫn, cảnh giới tại hiện trường, lập rào chắn cấm các phương tiện, người dân qua lại tại vị trí ở 2 điểm đầu cầu và phân luồng tạm thời qua các tuyến đường tránh lân cận.

Hiện trường cầu Xốp Chạng (km82+900) trên quốc lộ 48C bị lũ dữ tàn phá, cuốn trôi nhịp cầu trong ngày 29/9. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Để phục vụ việc đi lại của người dân trong thời gian sửa chữa cầu Xốp Chạng, chính quyền các xã Yên Hòa, Nga My (tỉnh Nghệ An) đã thiết lập cầu phao trên mặt suối Nậm Ngân gần vị trí cầu Xốp Chạng bị lũ cuốn trôi.

Đồng thời, bỏ kinh phí, huy động nhân lực, vật liệu đổ bê tông hai đầu cầu phao tạo đường dẫn lên, xuống giúp người dân và phương tiện thô sơ qua lại dễ dàng, thuận tiện.

Ông Lê Cảnh Hiệp, Phó Giám đốc Công ty cổ phần 495, cho biết thêm việc xây dựng cầu tạm thay thế cầu Xốp Chạng cũ bị lũ cuốn trôi được thực hiện theo phương án sử dụng mố, trụ cầu Xốp Chạng cũ: thi công thượng bộ cầu tạm bằng thép hình thay thế thượng bộ cầu cũ với gần 20 dầm dọc bằng thép I.550, có chiều dài 12m, liên kết dầm dọc và mặt cầu bằng thép I và tấm thép.

Cầu Xốp Chạng mới được sửa chữa có khổ rộng 3,75m; chiều dài 2 nhịp dài gần 30m. Qua những lần thử tải của cơ quan chức năng, cầu Xốp Chạng được sửa chữa có khả năng chịu tải tối đa 10 tấn, đảm bảo các loại xe cơ giới qua lại.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành quản lý đường bộ tỉnh Nghệ An, đối với các loại xe khổ lớn (xe tải, xe khách...), tài xế chỉ được phép lưu thông qua cầu Xốp Chạng lần lượt từng phương tiện, tránh tình trạng có đồng thời 2 phương tiện trên cầu để không phải tránh nhau và giảm tải trọng cho cầu.

Còn đối với các loại xe ôtô con thì có thể đi cùng lúc trên cầu 2 đến 3 phương tiện và có thể tránh nhau. Các tài xế cũng cần lưu ý, việc di chuyển trên tuyến Quốc lộ 48C, đặc biệt qua khu vực cầu Xốp Chạng mới sửa chữa cần tuân thủ tốc độ, hệ thống biển báo, rào chắn, dây phản quang cảnh giới...

Theo chính quyền các xã Nga My, Yên Hòa (tỉnh Nghệ An), cầu Xốp Chạng được sửa chữa, đưa vào sử dụng sẽ đấu nối liên tục tuyến đường 48C huyết mạch, tạo điều kiện cho sự đi lại, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế của người dân trên địa bàn nhiều xã miền núi phía Tây của tỉnh Nghệ An./.

Tác giả: Xuân Tiến

Nguồn tin: vietnamplus.vn