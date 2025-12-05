Nhiều sản phẩm AI tại Hội thi 'Đồ dùng dạy học tự làm' GDTX tỉnh Nghệ An

Ban giám khảo chấm sản phẩm tại Hội thi "Đồ dùng dạy học tự làm GDTX cấp THPT. Ảnh: Hồ Lài

Đây là lần thứ nhất cuộc thi được tổ chức trên quy mô cấp tỉnh với sự tham gia của 21 trung tâm GDTX – GDNN. Tại cuộc thi này, các đơn vị đã gửi đến 46 sản phẩm là đồ dùng dạy học thuộc các môn Toán học, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học và Ngoại ngữ.

Hội thi thu hút sự tham gia của 21 Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Trong đó, tập trung vào các nội dung như thiết bị thí nghiệm, thực hành các môn học, đĩa ghi âm, ghi hình, phần mềm mô phỏng các thiết bị dạy học mô tả các sự vật hiện tượng, các thí nghiệm nội dung phục vụ dạy học tự làm, tranh ảnh tự vẽ, sa bàn, sơ đồ, vật mẫu, biểu bảng, mô hình...

Việc triển khai hội thi xuất phát từ thực tiễn việc tổ chức dạy học ở các cơ sở giáo dục thường xuyên còn nhiều khó khăn, nhất là về đồ dùng, trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

Học sinh Trung tâm GDNN-GDTX Quỳnh Lưu giới thiệu về đồ dùng dạy học môn Địa lý do thầy cô sáng tạo và áp dụng trên lớp. Ảnh: Hồ Lài

Theo đánh giá của Ban tổ chức, dù là năm đầu tiên triển khai nhưng các đơn vị đã có sự đầu tư, chuẩn bị công phu với nhiều sản phẩm chất lượng, có tính sáng tạo, thiết thực.

Nét nổi bật là có nhiều sản phẩm đã có sự sự ứng dụng công nghệ AI vào thiết kế bài giảng giúp cho các tiết học thêm sinh động, học sinh dễ nắm bắt bài học như thiết bị Mô hình các hệ cơ quan trong cơ thể người, ứng dụng trợ lý AI tích hợp giọng nói, mô hình dạy học lý thuyết, thực hành lắp ráp sửa chữa máy tính…

Giáo viên sáng tạo trợ lý ảo AI phục vụ dạy học môn Sinh học. Ảnh: Hồ Lài

Các đơn vị cũng đã vận dụng linh hoạt chương trình dạy học của mô hình GDTX, để sáng tạo ra các đồ dùng dạy học có tính ứng dụng cao, phục vụ được vừa học văn hóa, vừa học nghề. Nhiều mô hình dạy học được thiết kế mang tính thời sự, phù hợp với bối cảnh mới như sản phẩm Bản đồ Việt Nam sau sáp nhập tỉnh, mô hình Hiện tượng ngày và đêm trên trái đất…

Sản phẩm bản đồ Việt Nam sau sáp nhập tỉnh của Trung tâm GDNN-GDTX Thái Hòa. Ảnh: Hồ Lài

Hội thi có ý nghĩa đặc biệt khi toàn ngành Giáo dục đang triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Thông qua hội thi nhằm khuyến khích giáo viên sáng tạo và cải tiến đồ dùng dạy học phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Đây dịp để cán bộ, giáo viên trong toàn tỉnh trao đổi, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm sáng chế, xây dựng mô hình, dụng cụ và sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm.

Hội thi tạo cơ hội cho giáo viên học hỏi lẫn nhau về việc thiết kế, sử dụng đồ dùng dạy học tự làm giữa các trung tâm GDNN-GDTX. Ảnh: Hồ Lài

Sau thành công của hội thi lần thứ nhất, nội dung thi đồ dùng dạy học tự làm GDTX cấp THPT sẽ một trong những nội dung sinh hoạt chuyên môn thường kỳ hàng năm. Từ đó, không chỉ nhằm mục đích đánh giá những sản phẩm mà còn tạo cơ hội cho giáo viên học hỏi lẫn nhau về việc thiết kế, sử dụng đồ dùng dạy học tự làm giữa các trung tâm.

Sản phẩm mô phỏng mối quan hệ giữa tần số và bước sóng trong thực hành Vật lý. Ảnh: Hồ Lài

Sản phẩm trực quan mô phỏng sự hình thành của bão, áp thấp nhiệt đới trên biển của Trung tâm GDNN-GDTX Tân Kỳ. Ảnh: Hồ Lài

Giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 Nghệ An sáng tạo ứng dụng AI trong dạy học tiếng Anh. Ảnh: Hồ Lài

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 6 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.

Trong đó giải Nhất là sản phẩm Mô hình khám phá nguyên tố 29 điểm chạm công nghệ (Hóa học) của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền - Trung tâm GDNN - GDTX Thái Hòa. 5 giải Nhì, thuộc về các sản phẩm: + Mô hình dạy thực hành lắp ráp - sửa chữa máy vi tính để bàn (Tin học) của thầy giáo Trần Quý Võ - Trung tâm GDNN - GDTX huyện Anh Sơn. + Đo chu kỳ con lắc đơn và gia tốc rơi tự do (Vật lý) của thầy giáo Đặng Văn Hải - Trung tâm GDNN - GDTX Thanh Chương. + Giác kế (Toán) của thầy giáo Lê Văn Quê - Trung tâm GDNN - GDTX Quế Phong + Mô hình: Hoạt động pin điện hóa; Ăn mòn điện HÓa học (sản sinh dòng điện) (Hóa học) của thầy giáo Vy Văn Cận - Nguyễn Hải Thương - Trung tâm GDNN - GDTX Tân Kỳ + Mô hình các hệ cơ quan trong cơ thể người, ứng dụng trợ lý AI tích hợp giọng nói (Sinh học) của cô giáo Bùi Thị Nga - Trung tâm GDNN - GDTX Quỳnh Lưu 6 giải Ba gồm các sản phẩm: + Mô hình phòng tuyến sông Như Nguyệt (Lịch sử) của cô giáo Bùi Thị Hiền, Vũ Thị Hải Thịnh - Trung tâm GDNN - GDTX Quỳnh Lưu + Magic Wheel (Vòng quay kỳ diệu) (Tiếng Anh) của cô giáo Nguyễn Thị Kim Thúy - Trung tâm GDTX số 2 Nghệ An + Mô hình chuyển động ném, cộng hưởng sóng, con lắc lò xo (Vật lý) của thầy giáo Nguyễn Vĩnh Dy - Trung tâm GDNN - GDTX Thái Hòa + Mô hình biểu diễn sự xen phủ các Orbital nguyên tử (Hóa học) của thầy giáo Phan Hữu Ngọc - Trung tâm GDNN - GDTX Diễn Châu + Dụng cụ dạy học mô hình trực quan thiết diện và giao tuyến trong hình học không gian 11 (Toán) của thầy giáo Hoàng Vũ Lâm Nhi - Trung tâm GDNN - GDTX Quỳ Châu + Bảng tổng hợp - tích hợp kiến thức Ngữ văn THPT 2018 (Ngữ văn) của nhóm Văn - Trung tâm GDNN - GDTX Anh Sơn

