Google Messages lột xác trình xem ảnh với giao diện mới

Google Messages vừa bắt đầu triển khai rộng rãi bản thiết kế lại lớn cho trình xem ảnh sau thời gian thử nghiệm từ đầu năm nay, mang đến trải nghiệm trực quan và hiện đại hơn cho người dùng khi xem hình ảnh và video trong hội thoại.

Nguồn ảnh: 9to5google.

Theo đó, khi người dùng chọn một ảnh hoặc video bất kỳ trong cuộc trò chuyện, ứng dụng sẽ mở chế độ xem toàn màn hình hoàn toàn mới. Giao diện này hiển thị các nội dung đa phương tiện khác trong cùng chuỗi tin nhắn ở hai bên, cho phép vuốt để chuyển nhanh giữa các mục. Nền phía sau được làm mờ dựa trên chính bức ảnh đang xem, phần nội dung được đặt ở giữa với các góc bo tròn và đi kèm phím tắt Remix của Nano Banana.

Nguồn ảnh: 9to5google.

Phần trên cùng của giao diện cho biết người gửi và thời điểm gửi, kèm theo hai nút tải xuống và xóa. Menu ba chấm mở rộng cung cấp thêm các thao tác như Chuyển tiếp, Chia sẻ, Gắn dấu sao và Xem chi tiết. Ở phía dưới, hàng biểu tượng cảm xúc – bao gồm cả Photomoji – được hiển thị để người dùng phản hồi nhanh. Nút ở cuối hàng cho phép mở toàn bộ danh sách biểu tượng cảm xúc. Góc dưới bên trái còn có bộ đếm bình luận hiển thị số phản hồi theo thời gian thực.

Song song đó, trong giao diện hội thoại chính, Google Messages bắt đầu nhóm các hình ảnh được gửi cùng thời điểm để hiển thị gọn gàng hơn. Trước đây, từng ảnh sẽ xuất hiện lần lượt. Tuy nhiên, nếu người dùng thoát khỏi cuộc trò chuyện hoặc ứng dụng không mở, các ảnh sẽ được gom lại thành một cụm ngay khi quay lại.

Nguồn ảnh: 9to5google.

Bản thiết kế lại trình xem ảnh hiện đang được phân phối rộng rãi cho cả kênh ổn định và kênh beta thông qua phiên bản mới nhất của Google Messages, sau khi được thử nghiệm từ tháng 6.

Ngoài ra, Google cũng bổ sung một thay đổi nhỏ cho giao diện camera toàn màn hình, với các góc dưới được bo tròn hơn. Tính năng này vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm và sẽ tiếp tục được tinh chỉnh trong thời gian tới.

Tác giả: Hùng Nguyễn

Nguồn tin: baovanhoa.vn