Công an phường Trường Vinh bắt giữ 02 đối tượng ngoại tỉnh chuyên đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản

Theo đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 29/11/2025, anh T.N.Đ. (sinh năm 1993), trú tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An đến Công an phường Trường Vinh trình báo về nội dung: Tối 25/11/2025, anh Đ. đậu xe ô tô mang BKS: 37A-963.XX trên vỉa hè (khu vực đường Trần Cảnh Bình, khối Dũng Quyết, phường Trường Vinh). Đến 10 giờ 30 phút ngày 26/11/2025, anh Đ. lấy xe đi thì phát hiện bị kẻ gian đập vỡ kính phía sau ô tô. Do bận nên đến ngày 29/11/2025, anh Đ. mới mới đến Cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường có mặt tại hiện trường, phối hợp Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh tiến hành các biện pháp rà soát, trích xuất camera để truy vết. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra từ ngày 25/11/2025 nên nhiều điểm dữ liệu camera đã bị xóa; các đối tượng khi thực hiện hành vi phạm tội đeo khẩu trang, mặc áo trùm mũ, sử dụng xe máy tháo biển kiểm soát. Sau khi phạm tội, các đối tượng di chuyển qua nhiều địa bàn khác nhau gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, làm rõ.

Đối tượng Đoàn Khắc Chung tại Cơ quan Công an

Đối tượng N.B.N. tại Cơ quan Công an

Xác định đây là những đối tượng manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT. Với quyết tâm phải nhanh chóng bắt được đối tượng để kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội, sau 14 giờ tiếp nhận tin báo, đến 02 giờ 30 phút ngày 30/11/2025, Công an phường bắt giữ 02 đổi tượng Đoàn Khắc Chung (sinh năm 2008) và N.B.N. (sinh năm 2011), đều trú tại xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh khi đang lẩn trốn tại một quán Internet trên địa bàn phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Cơ quan Công an, mặc dù còn ít tuổi nhưng Chung và N. tỏ ra rất ngoan cố, lỳ lợm, quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ từ điều tra viên, 02 đối tượng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Đoàn Khắc Chung và N.B.N.

Đấu tranh mở rộng vụ án, 02 đối tượng khai nhận do không có tiền chơi game nên trong ngày 26/11/2025 ngoài vụ đập kính ô tô tại địa chỉ đường Trần Cảnh Bình (phường Trường Vinh) thì còn thực hiện 03 vụ đập kính ô tô khác cũng trên địa bàn phường Trường Vinh để trộm cắp tài sản.

Tác giả: Phạm Thủy - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn