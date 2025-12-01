Tập trung thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh

Quang cảnh cuộc họp

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An dài 85,5 km, đi qua 18 xã, phường: Hoàng Mai, Quỳnh Văn, Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu, Hùng Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Minh Châu, Diễn Châu, An Châu, Tân Châu, Đông Thành, Thần Lĩnh, Nghi Lộc, Yên Trung, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam và Lam Thành. Ga chính là ga Vinh tại xã Hưng Nguyên; có 02 Trạm bảo dưỡng (tại xã Đức Châu và kết hợp trong Depot Vinh); Depot đặt tại xã Hưng Nguyên Nam. Diện tích giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 519,2 ha, chi phí GPMB khoảng 6.397 tỷ đồng; số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 2.150 hộ, trong đó 1.942 hộ cần tái định cư (TĐC). Số khu TĐC dự kiến xây dựng là 41 khu, diện tích khoảng 102,69 ha, tổng kinh phí TĐC khoảng 1.450 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo cụ thể về tiến độ GPMB để thực hiện dự án này tại địa phương. Đến nay, 16/18 xã, phường (có 02 xã, phường có dự án đi qua nhưng không phải bố trí khu TĐC) đã được chấp thuận chủ trương khảo sát lựa chọn địa điểm TĐC, gồm: Hoàng Mai, Quỳnh Văn, Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu, Hùng Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Minh Châu, Diễn Châu, An Châu, Tân Châu, Đông Thành, Thần Lĩnh, Nghi Lộc, Yên Trung, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam và Lam Thành.

Chủ tịch UBND xã Nghi Lộc Nguyễn Bá Điệp báo cáo tình hình triển khai công tác GPMB các khu TĐC trên địa bàn xã

Cả 16 xã, phường phải bố trí khu TĐC đều đã phê duyệt xong nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu TĐC. 10 xã, phường: Hoàng Mai, Quỳnh Văn, Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu, An Châu, Tân Châu, Thẫn Lĩnh, Hưng Nguyên Nam, Hưng Nguyên, Lam Thành đã duyệt Quy hoạch chi tiết khu TĐC (riêng các xã: Tân Châu, Thần Lĩnh mới duyệt được 01 vị trí). Còn các xã: Hùng Châu, Minh Châu, Thần Lĩnh và Yên Trung, đơn vị tư vấn đang lập quy hoạch chi tiết.

Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Hoàng Anh Tiến báo cáo một số khó khăn trong quá trình triển khai GPMB thực hiện dự án này tại địa phương

Về công tác chuẩn bị đầu tư (khảo sát, lập báo cáo KTKT hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi), phường Hoàng Mai đã trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng khu TĐC. Các xã: Quỳnh Lưu, Tân Châu (có 01 vị trí TĐC) đã lựa chọn đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng khu TĐC.

Xã Quỳnh Văn và xã Quỳnh Sơn đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán báo cáo NCKT đầu tư xây dựng Khu TĐC, đang trình phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Các xã: An Châu, Hưng Nguyên Nam, Hưng Nguyên đang trình thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Khu TĐC.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Hải làm rõ một số vướng mắc

Về công tác trích lục, trích đo, xã Tân Châu đã phê duyệt trích đo phục vụ GPMB khu TĐC; phường Hoàng Mai, xã Quỳnh Lưu đang trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, phê duyệt trích đo. Các xã: Thần Lĩnh, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành đã phê duyệt phương án thiết kế kỹ thuật - dự toán trích đo và đã lựa chọn đơn vị thực hiện trích đo.

Về công tác kiểm kê, kiểm đếm, họp dân, 01 xã đã thực hiện ký quy chủ đối với các hộ có diện tích đất trong phạm vi quy hoạch (xã Thần Lĩnh tại ví trí TĐC ở xóm Nghi Đồng 6). 02/16 xã, phường (là phường Hoàng Mai, xã Tân Châu) đã tiến hành họp các hộ dân và xóm trưởng khu vực đất bị thu hồi để xây dựng khu TĐC để thống nhất chủ trương, tiến hành rà soát nguồn gốc, chủ sử dụng đất và tiến hành đo đạc hiện trạng, xác định diện tích đất, lập dự thảo phương án bồi thường GPMB. Trong đó, Phường Hoàng Mai đã vận động được 05 hộ dân có đất bị ảnh hưởng dự án tái định cư (vị trí số 2) cho mượn mặt bằng khoảng 1.690 m2 để triển khai san gạt, đặc biệt, UBND xã Tân Châu đã ban hành thông báo thu hồi đất, tổ chức kiểm đếm, rà soát nguồn gốc, đang lập dự thảo phương án GPMB để công khai ký dân.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật làm rõ về bảng giá đất sẽ áp dụng trong thời gian tới

Tại cuộc họp, một số phường, xã kiến nghị Bộ xây dựng, Ban quản lý dự án Đường sắt xem xét nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến một số vị trí. Cọc GPMB chưa được chủ đầu tư dự án hoàn thành việc cắm mốc tại thực địa, dẫn đến khó xác định chính xác số hộ, công trình ảnh hưởng; mức giá đất nông nghiệp thấp gây khó khăn cho công tác bồi thường GPMB...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh, theo kết luận cuộc họp trước thì hiện nay tiến độ xây dựng các khu TĐC không đạt yêu cầu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các xã, phường báo cáo cụ thể về tiến độ xây dựng của từng khu TĐC; báo cáo cụ thể những khó khăn, vướng mắc của các khu TĐC. Hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt các dự án khu TĐC hoàn thành trong tháng 12/2025. Triển khai các công việc để GPMB vị trí xây dựng khu TĐC (phê duyệt trích đo, họp lấy ý kiến người dân về công tác GPMB; kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất; thông báo thu hồi đất; lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB) xong trong tháng 12/2025.