Cảnh báo nguy cơ từ khăn lau mặt dùng một lần chứa hóa chất độc hại

Khăn lau mặt dùng một lần được nhiều người chọn thay thế khăn bông truyền thống để tránh vi khuẩn và thuận tiện cho việc chăm sóc da. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố gần đây đã cảnh báo người tiêu dùng về nguy cơ tiềm ẩn từ các sản phẩm bán chạy trên các sàn thương mại điện tử như Taobao, Pinduoduo.

Theo vietq.vn, kiểm nghiệm mới từ Trung Quốc đã phát hiện 21/23 mẫu khăn lau mặt dùng một lần bán chạy trên các sàn thương mại điện tử chứa dư lượng hóa chất độc hại Carbon disulfide (CS₂).

Theo báo cáo vừa công bố, trong 23 mẫu khăn lau mặt dùng một lần phổ biến nhất trên các sàn TMĐT như Taobao, Pinduoduo…, có tới 21 mẫu bị phát hiện dư lượng CS₂, chỉ 2 mẫu ghi rõ “100% cotton” là không phát hiện chất độc hại. Nghiên cứu này do một đơn vị kiểm định tại Quảng Châu, Trung Quốc thực hiện. Phát hiện nhanh chóng làm dấy lên lo ngại về về sức khỏe bởi khăn lau dùng một lần được nhiều hộ gia đình tin dùng vì tiện lợi.

Đáng lo hơn, nhiều sản phẩm trên thị trường quảng cáo dưới bao bì những cụm từ như “xơ thực vật”, “sợi cellulose tái sinh”, “mềm mại như bông”, khiến người tiêu dùng dễ nhầm tưởng là cotton thật. Nhưng thực chất những khăn này thường làm từ sợi viscose (cellulose tái sinh), loại sợi trong quy trình sản xuất bắt buộc sử dụng CS₂. Nếu xử lý không triệt để, dư lượng hóa chất sẽ còn tồn tại trong sản phẩm cuối cùng, tạo ra nguy cơ tiềm ẩn khi tiếp xúc trực tiếp với da mặt.

Theo đánh giá của các chuyên gia và phân tích y khoa được trích dẫn trong các báo cáo: CS₂ có thể gây kích ứng da, dị ứng, viêm da tiếp xúc. Với những người có da nhạy cảm, trẻ nhỏ hay phụ nữ, việc sử dụng loại khăn có chứa CS₂ thường xuyên có thể dẫn đến nguy cơ cao hơn.

Nếu hóa chất xâm nhập vào cơ thể lâu dài có thể ảnh hưởng tới hệ thần kinh, gây chóng mặt, mệt mỏi, các phản ứng toàn thân biến mỗi lần lau mặt thành một “canh bạc” với sức khỏe.

Nhiều mẫu khăn mặt phổ biến bị phát hiện tồn dư hóa chất độc hại/ Ảnh Tiếp thị Gia đình

Sự việc 21/23 mẫu khăn lau mặt chứa CS₂ là lời cảnh báo nghiêm túc đối với việc tiêu dùng hàng nhập khẩu giá rẻ, không rõ nguồn gốc. Việc dùng những từ như “xơ thực vật”, “mềm mại”, “tự nhiên” trên bao bì, nếu không rõ nguyên liệu có thể lừa dối người tiêu dùng, khiến họ tin rằng đang dùng hàng an toàn.

Theo thegioitiepthi.danviet.vn, sự việc xảy ra tại Trung Quốc nhưng là hồi chuông cảnh tỉnh đến thị trường Việt Nam. Nhiều năm trở lại đây, các sản phẩm khăn dùng một lần như khăn ướt, khăn tẩy trang, khăn giấy ướt… đang bùng nổ mạnh trên thị trường, đặc biệt là kênh TMĐT. Khăn ướt đã trở thành sản phẩm “thiết yếu” trong nhiều gia đình, từ mẹ và bé, làm đẹp cho tới vệ sinh nhanh.

Trên các sàn lớn như Shopee, Lazada, TikTok Shop, chỉ cần gõ từ khóa “khăn ướt” có thể thấy hàng chục nghìn gian hàng với mức giá chênh lệch từ vài nghìn tới vài chục nghìn đồng mỗi gói. Những sản phẩm rẻ, bao bì bắt mắt và nhiều đánh giá thường chiếm top bán chạy.

Trong nhiều năm trở lại đây, lực lượng quản lý thị trường tại nhiều địa phương từng phát hiện không ít trường hợp sản xuất, kinh doanh khăn ướt không bảo đảm điều kiện, từ hàng giả mạo nhãn hiệu đến hàng nhập lậu không chứng từ. Một số cơ sở bị phát hiện sử dụng nguyên liệu, bao bì không rõ nguồn gốc để đóng gói khăn ướt, cho thấy rủi ro về chất lượng vẫn tồn tại ở phân khúc giá rẻ.

Khăn ướt đủ thương hiệu, đủ mức giá được bán rất nhiều trên các sàn TMĐT/Ảnh thegioitiepthi.danviet.vn

Nhiều năm qua, giới chuyên môn đã cảnh báo về một số nhóm chất bảo quản trong khăn ướt có thể gây viêm da tiếp xúc, kích ứng hoặc dị ứng. Trong đó, paraben, formaldehyde (hoặc các chất giải phóng formaldehyde) và methylisothiazolinone (MI) từng được đề cập trong nhiều khuyến cáo của bác sĩ da liễu.

Thực hiện Hiệp định mỹ phẩm ASEAN, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành nhiều công văn cập nhật danh mục các chất sử dụng trong mỹ phẩm, trong đó yêu cầu đưa 5 dẫn chất paraben và một số chất bảo quản, hương liệu có nguy cơ gây hại sức khỏe vào danh mục chất cấm hoặc bị hạn chế sử dụng, đồng thời ấn định lộ trình thu hồi các sản phẩm còn chứa các chất này. Các quy định này áp dụng cho toàn bộ nhóm mỹ phẩm, trong đó có cả các sản phẩm như khăn ướt chăm sóc da.

Ngoài ra, một số sản phẩm khăn ướt giá rẻ còn bị nghi ngờ sử dụng hương liệu tổng hợp với nồng độ cao, hoặc chất tẩy trắng quang học, vốn bị cấm trong đồ tiếp xúc trực tiếp với da trẻ nhỏ. Những hóa chất này nếu tồn tại trong sản phẩm, dù ở mức thấp, cũng có thể gây phát ban, đỏ da, rát da, đặc biệt là với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhóm sử dụng khăn ướt nhiều nhất.

Đáng chú ý, không ít chuyên gia khuyến cáo hạn chế dùng khăn ướt cho trẻ sơ sinh, đặc biệt là vùng mặt và vùng kín, do nguy cơ tích tụ kích ứng khi sử dụng nhiều lần mỗi ngày. Đây là vấn đề thực tế tại bệnh viện, nơi bác sĩ gặp không ít trường hợp trẻ bị viêm da do lạm dụng khăn ướt.

Điều người tiêu dùng lo ngại nhất nằm ở sự khó kiểm soát, khi mua một gói khăn ướt giá 7.000 – 15.000 đồng trên sàn TMĐT, họ gần như chỉ đọc được một phần thông tin trên bao bì. Họ không thể biết thực chất dung dịch tẩm chứa gì, có vượt giới hạn an toàn hay không, sản phẩm có được sản xuất trong môi trường vệ sinh hay không.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn