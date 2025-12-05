Sao nữ mất tích 6 tháng, đã bí mật sinh con cho CEO công ty giải trí ở nước ngoài?

Ngày 4/12, theo tờ Sohu, nguồn tin trong showbiz gây xôn xao khi tiết lộ nữ diễn viên Giang Sơ Ảnh đã có con đầu lòng. Cô được cho biết bí mật ra nước ngoài sinh con. Do mang thai trước hôn nhân là vấn đề nhạy cảm ở showbiz Trung Quốc, có thể ảnh hưởng lớn đến hình tượng lẫn sự nghiệp của các nữ nghệ sĩ nên Giang Sơ Ảnh không dám công bố tin vui với công chúng.

Sau khi sinh con gái đầu lòng, ngọc nữ Cbiz này sống ở nước ngoài hơn 6 tháng để chờ con cứng cáp và bản thân có thể lấy lại vóc dáng như thời son rỗi để tránh công chúng nghi ngờ. Gần đây, người đẹp lặng lẽ bế con trở về Trung Quốc. Cô vừa kín đáo tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Học viện Hý kịch Thượng Hải, với tư cách cựu sinh viên sau thời gian dài mất tích. Tại sự kiện, Giang Sơ Ảnh cố ý né tránh ống kính, không nhận phỏng vấn của cánh truyền thông. Theo 1 số nguồn tin mà QQ tìm hiểu được, nữ diễn viên sinh năm 1986 này mang thai và sinh con cho CEO tập đoàn Bona Film Group. Trước thông tin đã có con chung với 1 vị đại gia giàu có, quyền lực trong showbiz, Giang Sơ Ảnh chưa lên tiếng phản hồi.

Giang Sơ Ảnh được tiết lộ đã bí mật sinh con đầu lòng cho CEO tập đoàn Bona Film Group

Sau 6 tháng sống ở nước ngoài, Giang Sơ Ảnh đã lặng lẽ trở về Trung Quốc. Cô vừa kín đáo tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Học viện Hý kịch Thượng Hải với tư cách cựu sinh viên

Trước đó, vào tháng 8/2024, Giang Sơ Ảnh đã vướng scandal đời tư, bị tố cáo là "tiểu tam" chen chân vào hôn nhân của đàn chị Kim Xảo Xảo - "Công chúa Khổng Tước" trong Tây Du Ký 1986. Giang Sơ Ảnh được cho biết chấp nhận làm người tình trong bóng tối của doanh nhân Vu Đồng để tránh gây ra điều tiếng cho mình, làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty nhân tình. Giang Sơ Ảnh từng cùng Vu Đồng đến đảo Hải Nam (Trung Quốc) du lịch. Cô cũng nhận nhiều món quà đắt tiền có giá trị lên đến hàng trăm nghìn USD (tương đương hàng tỷ đồng) từ người tình chủ tịch. Sau khi bị cáo buộc là kẻ thứ 3, Giang Sơ Ảnh lên tiếng phủ nhận. Dù vậy, hình ảnh của cô vẫn hoen ố, bị dân tình khắp nơi mỉa mai là ngọc nữ giả dối và tâm cơ nhất Cbiz.

Giang Sơ Ảnh từng bị tố cáo có mối quan hệ tình ái ngoài luồng với chủ tịch Vu Đồng

Giang Sơ Ảnh sinh năm 1986. Cô vốn nổi tiếng với hình ảnh ngọc nữ có đời tư trong sạch, không vướng scandal ở showbiz Trung Quốc. Giang Sơ Ảnh được biết đến qua các phim như 30 Chưa Phải Là Hết, Thanh Bình Nhạc, Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa, Hoan Lạc Tụng 3, Quy Tắc Quý Cô...

Về đời tư, Giang Sơ Ảnh từng vướng tin hẹn hò tài tử Hồ Ca vào năm 2014. Dù bị bắt gặp hẹn hò nhiều lần, cả 2 vẫn phủ nhận tin tình ái cho đến tận lúc chia tay. Vì vậy, Giang Sơ Ảnh còn được nhớ đến với danh nghĩa "người tình một thời của Hồ Ca".

Giang Sơ Ảnh từng nổi tiếng với hình tượng ngọc nữ, không vướng scandal

Nguồn: Sina, Sohu

Tác giả: Vy Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn