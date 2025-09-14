Hơn nửa tháng sau bão, đô thị Nghệ An vẫn ngổn ngang cây xanh gãy đổ

Liên tiếp hai cơn bão đổ bộ vào Nghệ An cuối tháng 8 vừa qua đã để lại nhiều hậu quả nặng nề. Thế nhưng, dù đã hơn nửa tháng trôi qua, cảnh quan nhiều tuyến phố, công viên vẫn ngổn ngang.
Theo ghi nhận của phóng viên, trên các tuyến phố lớn tại tỉnh Nghệ An như Lê Duẩn, Nguyễn Phong Sắc, Bạch Liêu, Nguyễn Văn Trỗi…, hiện nay vẫn có rất nhiều cây to gãy đổ vẫn nằm chắn vỉa hè.
“Buôn bán rất bất tiện, khách cũng ngại vào quán. Chúng tôi muốn tự di chuyển nhưng phường nói phải chờ đơn vị chuyên trách, nhưng chờ thì không biết đến bao giờ mới xong”, bà Huê nói.
Tương tự, nhiều hộ dân sống trên đường Nguyễn Du cũng phản ánh tình trạng dây điện chằng chịt, cột điện gãy nằm la liệt, buôn bán bất tiện, đặc biệt là gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
Không chỉ trên đường phố, nhiều công viên cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tại công viên Nguyễn Tất Thành, hàng chục cây lâu năm bật gốc, dù đã được tỉa cành nhưng vẫn nằm la liệt giữa lối đi, khiến người dân ngần ngại khi tập thể dục.
Thống kê của Công ty CP Công viên cây xanh Tp.Vinh cho thấy, bão đã làm gãy đổ khoảng 33.000 cây, chiếm hơn 50% số cây xanh toàn thành phố. Thiệt hại về cảnh quan ước tính hơn 30 tỷ đồng.
Cây đổ không chỉ gây mất mỹ quan, cản trở giao thông mà còn kéo theo nhiều tuyến điện, viễn thông bị đứt gãy, tiềm ẩn nguy hiểm cho đời sống người dân.
Theo lãnh đạo công ty CP Công viên cây xanh Tp.Vinh, số lao động của công ty chỉ khoảng 150 người, dù đã làm việc 3 ca/ngày vẫn không thể giải quyết hết khối lượng công việc khổng lồ.
Tác giả: Ngọc Ánh
Nguồn tin: nguoiduatin.vn