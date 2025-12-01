Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Văn phòng UBND tỉnh

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Bùi Thanh An – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Phú Hiền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị và các chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ động, hiệu quả trong tham mưu và phục vụ chỉ đạo, điều hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng báo cáo tình hình hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh 11 tháng năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Trong 11 tháng năm 2025, Văn phòng UBND tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND tỉnh.

Từ đầu năm 2025 đến ngày 24/11/2025, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận, tham mưu xử lý 51.700 văn bản đến và thẩm tra, soát xét tham mưu UBND tỉnh ban hành 22.555 văn bản đi, bảo đảm đúng quy định, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh. Các quy trình xử lý công việc được thực hiện chủ yếu trên môi trường điện tử, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và giảm thời gian xử lý hồ sơ.

Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành để tham mưu xây dựng các kế hoạch, kịch bản tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội và triển khai kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; Tham mưu thành lập các đoàn công tác của Lãnh đạo UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; Tham mưu tổ chức các Đoàn lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra, phòng chống, khắc phục thiên tai bão lũ, khảo sát địa điểm xây dựng các khu tái định cư cho các hộ dân.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp các Sở, ngành triển khai xây dựng Báo cáo văn kiện chính trị phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh, các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Xây dựng Chương trình công tác hàng tháng, hàng năm của UBND tỉnh; đôn đốc các sở ngành thực hiện Chương trình công tác của Văn phòng Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các danh mục Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Tham mưu phục vụ tốt các phiên họp của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, phục vụ làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trước các kỳ họp Quốc hội. Tham gia phối hợp trực đường dây nóng, tiếp dân trong các sự kiện chính trị của tỉnh như Đại hội Đảng bộ tỉnh, họp HĐND tỉnh…; định kỳ hàng tháng tham mưu công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố và phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; quản lý xuất bản công báo. Tham mưu phục vụ đón tiếp các Đoàn lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An; các Đoàn đối ngoại các tỉnh bạn; tham mưu tổ chức các ngày Lễ kỷ niệm lớn trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, đảm bảo công tác phục vụ, an ninh trật tự tại trụ sở; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các phiên họp trực tuyến. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tuần, định kì báo cáo tổng hợp quá trình xử lý văn bản của các Sở, ngành tại phiên họp UBND tỉnh hàng tháng.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn phát biểu

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Vĩnh Trường phát biểu

Trưởng phòng Tổng hợp Chu Tú Toàn báo cáo tình hình hoạt động và nêu một số kiến nghị thuộc phòng Tổng hợp

Trưởng phòng Kinh tế Hồ Đức Tuấn báo cáo tình hình hoạt động và nêu một số kiến nghị của phòng Kinh tế

Trưởng phòng Nội chính Nguyễn Hải Nam phát biểu

Trưởng phòng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Hùng nêu kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực về quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản và nông nghiệp, phát triển nông thôn

Trưởng phòng Công nghiệp Hồ Văn Quỳnh nêu kiến nghị về quy trình thực hiện các dự án trọng điểm

Trưởng phòng Hành chính - Quản trị Vũ Hiếu phát biểu

Giám đốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lê Văn Tân phát biểu

Phó phòng Khoa giáo - Văn xã Nguyễn Nghĩa Ngũ phát biểu

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị đã báo cáo và nêu một số kiến nghị trong công tác phối hợp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đồng thời cho biết, trong thời gian tới, Văn phòng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; đồng thời tăng cường trao đổi, phối hợp, giám sát giữa các phòng, ban, đơn vị để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả.

Văn phòng UBND tỉnh cũng sẽ chú trọng đồng bộ hóa hệ thống quản lý điều hành thông minh với các Sở, ngành, đơn vị, đảm bảo dữ liệu liên thông, cập nhật thường xuyên. Bên cạnh đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, theo dõi sát tiến độ, đôn đốc và nhắc nhở các Sở, ban, ngành, xã, phường; kịp thời đề xuất ý kiến để xử lý dứt điểm các nội dung được phân công thực hiện...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là năng lực tham mưu, bảo đảm mỗi văn bản tham mưu trình lãnh đạo UBND tỉnh đều đúng thẩm quyền, đúng quy trình, rõ nội dung và có chất lượng cao

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị cán bộ chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh cần chuẩn bị báo cáo ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện đầy đủ chủ trương, kết quả và các kiến nghị của tỉnh

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao đổi, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác tham mưu, phối hợp và phục vụ của Văn phòng UBND tỉnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An, Văn phòng UBND tỉnh phải xác định và làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, phục vụ. Việc tham mưu phải tuân thủ quy định của pháp luật, đúng phân công và theo quy chế. Xây dựng quy chế làm việc mới, xác định đúng thẩm quyền, đồng thời cần hoàn chỉnh chức năng thẩm tra và quy chế phối hợp giữa các văn phòng. Mọi đề xuất tham mưu phải có kế hoạch, gắn với thường xuyên đôn đốc thực hiện. Bên cạnh đó, đề xuất thành lập Tổ công tác để xử lý các dự án trọng điểm và khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các Sở, ngành.

Bắt nhịp nhanh, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp hiệu quả trong thực hiện công việc

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Qua nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh trong thời gian qua. Chia sẻ với áp lực, khối lượng công việc rất lớn, thời gian xử lý ngắn nhưng Tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo, lãnh đạo cơ quan Văn phòng nỗ lực, phấn đấu và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chánh Văn phòng UBND tỉnh cần phân công nhiệm vụ cho các Phó Chánh Văn phòng rõ ràng, cụ thể, gắn với các lĩnh vực phụ trách trong thực hiện nhiệm vụ; cần phát huy năng lực của cán bộ để những đồng chí có tư duy, chuyên môn tốt được phát huy. Theo lãnh đạo tỉnh, đội ngũ văn phòng nhìn chung có năng lực, quan trọng là tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và phương pháp làm việc. Vì vậy, cần rõ ràng trong phân cấp, giao quyền, thực hiện theo trách nhiệm được giao, đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc chung của tỉnh, tránh sự chồng chéo trong chỉ đạo.

Về công tác chỉ đạo điều hành, việc thành lập, tổ chức các đoàn công tác của tỉnh phải do Văn phòng UBND tỉnh chủ trì tham mưu, không để các Sở, ngành tự ý lập đoàn kiểm tra riêng gây chồng chéo, làm khó khăn cho địa phương. Văn phòng UBND sắp xếp, kiện toàn lại phương pháp làm việc và điều hành, tăng cường vai trò của Phó Chánh Văn phòng và Trưởng các phòng để nâng cao công tác tham mưu, xử lý công việc nhanh, chuẩn và hiệu quả hơn. Sớm tham mưu sửa đổi Quy chế làm việc của UBND tỉnh, phân công rõ nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi kiện toàn đầy đủ nhân sự.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, lĩnh vực được xác định là “điểm nghẽn”, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ quan điểm: Lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất không trả lại văn bản tham mưu cho cấp sở. Nếu Sở, ngành tham mưu chưa chuẩn, Văn phòng UBND tỉnh phải tham mưu để mời Giám đốc sở, Phó Giám đốc sở, Trưởng phòng chuyên môn lên giải trình. Hằng quý, UBND tỉnh sẽ đánh giá chất lượng tham mưu của lãnh đạo các sở để báo cáo Bí thư Tỉnh ủy.

Nêu cụ thể những nội dung nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới, theo Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh là bộ phận tham mưu phía sau Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có vai trò then chốt trong gỡ vướng, đôn đốc và thúc đẩy tiến độ công việc. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh duy trì môi trường hành chính cởi mở, hiệu quả để người dân và doanh nghiệp yên tâm, tin tưởng và sẵn sàng vào đầu tư.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian tới, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Về phía Văn phòng UBND tỉnh sẽ tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, không để xảy ra tình trạng chậm giải quyết hồ sơ, thực hiện nghiêm túc văn hóa công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính, rà soát tham mưu giải quyết các tồn đọng ở từng lĩnh vực để thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn